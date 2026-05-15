Durante este viernes, 15 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son: Soñar con El Enamorado sugiere decisiones importantes en el ámbito afectivo o ético, buscando armonía entre deseo y razón. También alude a atracción, posible dependencia o tentación; invita a cultivar vínculos sanos y elegir con claridad y compromiso. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.