La fiebre por el Álbum del Mundial 2026 ya empezó en Argentina y Panini volvió a agitar el universo de los coleccionistas con una novedad que generó enorme expectativa. A través de un comunicado oficial publicado en su página web y replicado en redes sociales, la empresa confirmó la existencia de los llamados Extra Stickers, figuritas especiales que no forman parte del álbum tradicional y que pueden aparecer de manera aleatoria en los sobres. Según informó Panini, la probabilidad de obtener uno de estos Extra Stickers es de 1 cada 100 sobres, lo que los convierte en piezas extremadamente raras. Esta mecánica, inédita para muchos coleccionistas argentinos, ya tuvo antecedentes en otros lanzamientos internacionales y suele disparar el valor de reventa de estas figuritas únicas. De acuerdo con la explicación oficial de Panini, los Extra Stickers del Mundial 2026 son figuritas especiales diseñadas como contenido adicional para coleccionistas. Su objetivo es otro: convertirse en objetos de valor por su rareza. Panini aclaró que estos stickers pueden incluir diseños alternativos, efectos especiales o referencias exclusivas al torneo, lo que los diferencia claramente de las figuritas tradicionales. Al no ser necesarias para completar el álbum, muchos coleccionistas optan por guardarlas en perfecto estado, intercambiarlas o directamente venderlas. En experiencias anteriores, este tipo de extras llegó a cotizarse en cifras muy altas dentro del mercado coleccionista, especialmente cuando se trata de ediciones limitadas, jugadores icónicos o errores de impresión. Aunque Panini no fija precios ni valores de reventa, el propio comunicado reconoce que el valor de los Extra Stickers lo define el mercado. En Argentina, donde el furor por los álbumes mundialistas es histórico, ya hay especialistas que anticipan que algunas de estas figuritas podrían valer millones de pesos, dependiendo de la demanda y el estado de conservación. El dato clave que remarca Panini es la baja probabilidad de aparición: 1 sobre cada 100. Esto implica que incluso quienes compren cajas completas podrían no obtener ninguno, lo que refuerza su carácter exclusivo. Con esta movida, Panini vuelve a combinar nostalgia, azar y mercado, y transforma cada sobre en algo más que figuritas: una verdadera oportunidad de encontrar una pieza única. Si la suerte acompaña, ese Extra Sticker que no va en el álbum puede terminar siendo el más valioso de todos.