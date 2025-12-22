El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de nubes negras e intensas tormentas por 72 horas. El temporal golpeará diversas provincias con lluvias que acumularán ceca de 30 milímetros de agua con temperaturas oscilantes entre los 31° y 24°.

Dónde golpeará la tormenta por 3 días

El SMN alertó que un fuerte temporal golpeará las provincias de Misiones y Corrientes. La tormenta se gestará durante la mañana del lunes, día en que se espera fuerte actividad eléctrica con vientos de 33 kilómetros por hora.

Para el martes se esperan 22 milímetros de precipitaciones con temperaturas de entre 28° y 24°. El viento soplará en sentido sur con velocidad de hasta 24 kilómetros por hora. El miércoles caerá un acumulado total de 15 milímetros con máximas de 29°, por lo que se espera un alto porcentaje de humedad.

Pronóstico de lluvias del SMN.

Cuándo llueve en Buenos Aires

Las lluvias llegarán a Buenos Aires durante la madrugada del martes 23. Se espera que las precipitaciones afecten toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en específico las siguientes zonas:

CABA

San Nicolás de los Arroyos

San Pedro

Zárate

San Antonio de Areco

La Plata

Cañuelas

Junín

Chacabuco

Alerta por tormentas en distintas provincias del país

El Servicio Meteorológico emitió diversas alertas por tormentas que golpean varias zonas del país. La misma rige para las siguientes provincias:

Córdoba

San Luis

Santa Fe

La Rioja

Catamarca

Santiago del Estero

Formosa

Misiones

Chaco

Tucumán

Cómo seguirá el clima en CABA

El organismo publicó el pronóstico del clima para la Ciudad:

Lunes 22: vientos fuertes con temperaturas de entre 23° y 29°

Martes 23: tormentas aisladas durante la mañana y máxima de 32° a la tarde

Miércoles 24: día soleado con máxima de 33°

Jueves 25: mañana nublada con tarde soleada

Viernes 26: noche nublada

Fin de semana: lluvias durante la mañana del sábado y domingo soleado con máximas de 32°