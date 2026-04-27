Sigmund Freud (1856–1939) no solo revolucionó la manera en que la humanidad piensa sobre el inconsciente, los sueños y el deseo. También fue, durante toda su vida, un observador agudo de las dinámicas familiares que moldean a las personas antes de que estas puedan siquiera recordarlas. Y en esa observación, había mucho de autobiografía. Freud nació en Freiberg —hoy parte de la República Checa— como el primer hijo de Amalie Nathansohn, su madre, con quien mantuvo un vínculo de adoración mutua y sin ambigüedades. Ella lo llamaba, sin pudor, “mi Sigi de oro”. Él, ya adulto y convertido en el pensador más influyente de la psicología del siglo XX, encontró en ese recuerdo una clave teórica: la experiencia de sentirse elegido, de ser el preferido, deja una marca que ningún fracaso posterior puede borrar del todo. De ahí esta frase, extraída de su correspondencia y sus escritos autobiográficos: “El hijo favorito conserva toda su vida el sentimiento de un conquistador”. Freud no era ajeno a la introspección. Su método —la asociación libre, el análisis del propio inconsciente— lo llevó a examinarse con la misma lupa que aplicaba a sus pacientes. Y en ese examen, reconoció que buena parte de su ambición, su resistencia ante las críticas y su certeza casi obstinada de estar en lo correcto tenían raíz en esa infancia privilegiada dentro del hogar. Para Freud, los primeros vínculos afectivos no son simples anécdotas sentimentales: son estructurantes. La forma en que un niño es mirado, valorado o ignorado en sus primeros años define, en gran medida, el capital emocional con el que ese adulto enfrentará el mundo. El “hijo favorito” —el que recibe amor sin condiciones, admiración sin reservas— internaliza una sensación de valía que funciona como escudo y como motor. No se trata de arrogancia ni de superioridad objetiva, sino de algo más profundo: la convicción íntima, casi preracional, de que el mundo puede ser conquistado. La idea de Freud incomoda, y eso es parte de su valor. Vivimos en una cultura que, al menos en el discurso, celebra la igualdad entre hermanos y la imparcialidad en la crianza. Sin embargo, Freud sugiere que las preferencias existen —conscientes o no— y que tienen consecuencias reales en la psiquis de quienes las reciben y de quienes quedan fuera de ellas. ¿Significa esto que los hijos no favorecidos están condenados al desamparo? No necesariamente. Pero sí invita a preguntarse qué tipo de mirada recibiste de chico, quién creyó en vos antes de que vos creyeras en vos mismo, y cuánto de tu seguridad —o de tu falta de ella— tiene que ver con eso. Freud no escribió esta frase para generar culpa en los padres ni envidia entre hermanos. La escribió para nombrar algo que todos intuimos, pero que rara vez nos animamos a decir en voz alta: que el amor temprano, cuando es genuino y sin reservas, puede transformarse en una forma de coraje que dura toda la vida. Médico, neurólogo y pensador austriaco, Freud fundó el psicoanálisis a fines del siglo XIX y publicó obras que cambiaron para siempre la comprensión de la mente humana, entre ellas La interpretación de los sueños (1900), Tres ensayos de teoría sexual (1905) e El malestar en la cultura (1930). Vivió en Viena hasta 1938, cuando la anexión nazi lo obligó a exiliarse en Londres, donde murió al año siguiente. Su influencia alcanza la psicología, la filosofía, la literatura, el cine y las artes en general.