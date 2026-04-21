Una de las frases más citadas del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, volvió a cobrar fuerza en la actualidad y se viralizó en redes y medios por su vigencia. ¿De dónde surge esta reflexión del amor y qué significa para la psicología? “Nunca estamos tan indefensos contra el sufrimiento como cuando amamos”, afirmó Freud sobre la vida emocional y los vínculos afectivos. Esta cita no corresponde a un único libro puntual, sino que aparece dentro del conjunto de sus reflexiones sobre el amor, el deseo y el inconsciente, desarrolladas a lo largo de su obra. El psicoanalista sostenía que el amor no es solo un sentimiento romántico, sino una experiencia psíquica profunda en la que una persona deposita parte de su mundo emocional en otra. Para el padre del psicoanálisis, amar es ceder parte del control emocional. Es en el momento del amor donde comienzan a surgir expectativas sobre el otro, esa necesidad de afecto y reciprocidad, así como también el miedo a la pérdida o al rechazo. En cierta medida, cuanto más importante es el vínculo, mayor es la posibilidad de sufrir sino funciona. Para Freud, el amor expone a las personas a una fragilidad que no aparece en otros ámbitos de la vida. Según su teoría: Aunque estas ideas fueron desarrolladas a comienzos del siglo XX, siguen resonando hoy. En un contexto donde las relaciones están atravesadas por la inmediatez, la exposición emocional y el miedo al rechazo, la frase de Freud se vuelve especialmente actual. La psicología contemporánea incluso retoma este concepto al hablar del apego emocional, la dependencia y la vulnerabilidad en las relaciones, más allá de la felicidad que se puede alcanzar al estar enamorado.