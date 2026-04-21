En la obra de Sigmund Freud, una frase se mantiene vigente por su potencia: “No hay necesidad en la infancia tan fuerte como la protección de un padre”. Lejos de ser una idea circunstancial, resume una mirada profunda sobre cómo se construye la psiquis humana desde los primeros años. Detrás de esta afirmación hay una lectura que va más allá del vínculo familiar. Freud plantea que el niño llega al mundo en un estado de dependencia absoluta, sin recursos propios para enfrentar lo que lo rodea. Esa fragilidad inicial no es solo biológica, sino también psíquica. El modo en que se responde a ese desamparo será determinante para la forma en que cada persona se vincule con el mundo en el futuro. Freud describe el punto de partida del ser humano como una condición de desamparo original. El bebé no puede sobrevivir solo y percibe el entorno como potencialmente amenazante. Este estado, que el psicoanálisis denomina Hilflosigkeit, implica que la protección no es opcional, sino constitutiva. Sin ese sostén inicial, el desarrollo psíquico no puede consolidarse. Cuando Freud habla de la protección de un padre, no se refiere únicamente a la figura biológica. Apunta a una función simbólica que introduce al niño en un mundo con reglas y límites. Esa función se diferencia de la materna: mientras la madre protege desde lo inmediato y corporal, el padre representa el orden externo, el mundo que existe más allá del niño. La ausencia o falla de esta protección paterna tiene efectos profundos. Freud sostiene que puede dejar una sensación persistente de desamparo que se arrastra hasta la adultez. Esa marca se traduce en distintos niveles: desde una angustia basal frente a lo desconocido hasta dificultades para confiar o establecer vínculos estables. Incluso, el psicoanálisis interpreta que muchas construcciones humanas, como religiones o liderazgos fuertes, funcionan como sustitutos simbólicos de esa figura protectora. Sin embargo, la idea de Freud no idealiza al padre. Ninguna figura real puede ofrecer una protección total, y parte del desarrollo implica aceptar ese límite. La clave está en que el niño pueda experimentar una protección suficiente, que luego se internalice y le permita enfrentar el mundo sin depender completamente de otros. En una lectura contemporánea, la frase de Freud apunta a la necesidad de adultos que funcionen como referentes claros frente al mundo. No se trata de control absoluto, sino de ofrecer contención. Cuando esa función se debilita, el niño puede quedar expuesto a estímulos que no logra procesar, lo que impacta en su desarrollo emocional y social. La protección, en este sentido, no es solo resguardo físico, sino también una forma de organizar la experiencia, dar sentido y marcar límites. Así, la enseñanza central permanece: el niño necesita creer que hay alguien que lo cuida, para luego poder construir su propia autonomía sin quedar atrapado en el desamparo.