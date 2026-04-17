Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, dejó un abanico de reflexiones que hoy en día siguen generando impacto en la sociedad. Una de ellas es: “La mente es como un iceberg, solo una pequeña parte es visible”. Pero, ¿qué significa realmente esta metáfora y por qué sigue siendo tan importante para la psicología moderna? Freud utilizó la imagen de un iceberg para explicar cómo funciona la mente humana. Según su perspectiva, así como solo vemos una pequeña parte del hielo sobre el agua, también solo somos conscientes de una pequeña parte de nuestros pensamientos. Según el psicoanálisis, la mente se divide en tres niveles: En esta comparación, la parte visible del iceberg representa la conciencia, mientras que la mayor parte —la que está bajo el agua— simboliza el inconsciente . Uno de los puntos más revolucionarios de Freud fue afirmar que muchas de nuestras decisiones no dependen de la razón consciente. De hecho, emociones, impulsos y conflictos que no percibimos directamente pueden influir en: Tal como señala la interpretación moderna de esta teoría, gran parte de la actividad mental ocurre fuera de la conciencia y está vinculada a impulsos y deseos reprimidos. Para Freud, el inconsciente no es un lugar vacío, sino todo lo contrario. Allí se alojan: Estos contenidos no desaparecen, siguen activos y pueden manifestarse en sueños, actos fallidos o síntomas psicológicos. Incluso el concepto de “represión” explica cómo ciertos pensamientos son apartados de la conciencia, pero continúan influyendo en la conducta. Sigmund Freud fue un neurólogo austríaco considerado el padre del psicoanálisis, una de las corrientes más influyentes en la historia de la psicología. Nació en 1856 en lo que hoy es República Checa y desarrolló gran parte de su carrera en Viena, donde revolucionó la forma de entender la mente humana. Fue el primero en darle un rol central al inconsciente, planteando que muchos pensamientos, deseos y conflictos operan fuera de la conciencia. Entre sus aportes más conocidos se encuentran conceptos como la represión, el inconsciente, la interpretación de los sueños y la importancia de la infancia en la formación de la personalidad.