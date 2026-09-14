Si te depositan la AUH podes activar un descuento extra en la tarjeta SUBE.

Las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) tienen acceso a un beneficio que permite reducir el costo de los viajes en transporte público. Se trata de la Tarifa Social Federal, que ofrece un 55% de descuento en las tarifas correspondientes.

Para acceder al beneficio es necesario contar con una tarjeta SUBE registrada a nombre del titular y realizar la activación correspondiente. En el caso de quienes utilizan el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), además pueden combinar la Tarifa Social con RED SUBE.

Quiénes pueden acceder al 55% de descuento en la SUBE

La Tarifa Social Federal alcanza a distintos grupos que reciben prestaciones o beneficios sociales. Entre ellos se encuentran los titulares de la AUH, Asignación por Embarazo, jubilaciones y pensiones, pensiones no contributivas, Progresar, Seguro por Desempleo y Monotributo Social, entre otros.

En el caso de la AUH, el beneficio corresponde al titular que cumple con los requisitos establecidos y tiene una SUBE registrada con sus datos personales.

La Tarifa Social permite abonar solamente el 45% del valor de la tarifa, por lo que representa una reducción significativa para quienes utilizan el transporte público con frecuencia.

Quiénes pueden acceder al 55% de descuento en la SUBE.

Cómo activar la Tarifa Social de la AUH en la SUBE

Para acceder al descuento, el primer paso es ingresar a mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, hay que ingresar al apartado “Programas y beneficios” y seleccionar la opción “Generar PIN SUBE”. El sistema entrega un código de seis dígitos que permite vincular el beneficio con la tarjeta.

Luego, el titular debe registrar la SUBE a su nombre y asociarla con el PIN obtenido a través de ANSES.

Después de completar este procedimiento, es necesario apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE para finalizar la activación de la Tarifa Social. También existe la posibilidad de realizar la activación mediante la aplicación SUBE, siempre que el teléfono sea compatible con tecnología NFC.

Cómo hacer el trámite de manera presencial

Quienes prefieran realizar la gestión personalmente también tienen esta posibilidad.

El trámite puede hacerse en una oficina de ANSES o en un Centro de Atención SUBE. Para realizarlo, es necesario presentar el DNI y la tarjeta SUBE correspondiente.

Una vez que el beneficio queda asociado a la tarjeta, el descuento se aplica automáticamente al momento de utilizar el transporte público incluido en la Tarifa Social.

Cómo hacer el trámite de manera presencial.

Cómo se combina el 55% de descuento con RED SUBE

Los beneficiarios de la Tarifa Social que utilizan el transporte público en el AMBA también pueden acceder a los descuentos de RED SUBE, siempre que realicen las combinaciones contempladas por el sistema.

RED SUBE permite reducir el costo de los viajes cuando se utilizan distintos medios de transporte dentro de un período de dos horas.

El esquema funciona de la siguiente manera:

Primer viaje: se abona la tarifa correspondiente.

Primera combinación: se aplica un 50% de descuento .

Segunda combinación y siguientes: se aplica un 75% de descuento.

Estos descuentos se aplican sobre las combinaciones alcanzadas por RED SUBE y pueden complementarse con la Tarifa Social Federal.

De esta manera, una persona que tiene activa la Tarifa Social del 55% puede obtener una reducción todavía mayor cuando realiza viajes que cumplen con las condiciones de RED SUBE.

En qué viajes se puede pagar menos de la mitad

El descuento del 55% de la Tarifa Social significa que el usuario paga el 45% de la tarifa correspondiente. Sin embargo, al combinar este beneficio con RED SUBE, el ahorro puede ser todavía mayor.

En determinadas combinaciones, el descuento acumulado puede alcanzar hasta el 77,5%, por lo que el pasajero termina pagando una parte mucho menor del valor original del viaje.

Es importante tener en cuenta que no todos los viajes tienen automáticamente ese descuento máximo. Para acceder a la mayor reducción es necesario cumplir con las condiciones de combinación de RED SUBE y utilizar servicios alcanzados por el sistema.

Además, RED SUBE se encuentra disponible para determinados servicios de transporte público bajo jurisdicción nacional y para los correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por eso, quienes cobran AUH y utilizan el transporte público con frecuencia pueden aprovechar ambos beneficios, siempre que tengan la SUBE registrada y la Tarifa Social correctamente activada.