Muchos argentinos eligen emigrar a España buscando mejores sueldos y una salida laboral más rápida que en el país.

El caso de Kevin Gómez volvió a viralizarse en TikTok como ejemplo de esa búsqueda.

Cuánto gana un argentino que trabaja en una pizzería en España

Kevin se instaló en Madrid y consiguió trabajo en una pizzería. Ahí cumple una jornada de 45 horas semanales.

“Hago este video más que nada para que noten la diferencia de plata que se hace en Madrid, que serían 2.450 euros en un mes”, introdujo. El cálculo da un valor de casi 13,50 euros la hora.

La cifra equivale a unos 2.700 dólares al mes, según la cotización oficial del euro. En pesos argentinos, representa varias veces el salario que podría conseguir en un puesto similar en el país.

Kevin lo contó en un video, donde mostró el sobre con el dinero recibido, billete por billete. El contenido generó repercusión entre otros jóvenes argentinos que evalúan mudarse a Europa.

“Si tenés pensado viajar a Europa, inmigrar o lo que sea, hacelo. Va a ser la mejor decisión”, sostuvo en el video, aunque aclaró que el proceso de instalarse en otro país no siempre es sencillo.

En el mismo posteo remarcó la diferencia frente al mercado laboral local: el monto que cobró en Madrid equivale, según su propio cálculo, a varias veces lo que ganaría por un trabajo similar en la Argentina.

Ese contraste es justamente lo que explica por qué el testimonio se viralizó entre usuarios de TikTok que buscan referencias antes de decidir si emigran o no.

Por qué España sigue siendo un destino elegido por los argentinos

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España es de 1.221 euros brutos mensuales para una jornada de 40 horas. Eso funciona como piso salarial legal en todo el país.

A eso se suma que muchos rubros gastronómicos y de servicios pagan por encima de ese mínimo cuando hay horas extra o alta demanda de personal, como ocurre en Madrid.

Argentino en España Instagram / kevingomeez69

Entre los motivos que más pesan a la hora de decidir el traslado aparecen:

Sueldos en euros , con mayor poder adquisitivo que en pesos argentinos.

Trámites de residencia relativamente accesibles para quienes cuentan con pasaporte comunitario o vínculos familiares.

Idioma compartido , que facilita la inserción laboral inmediata.

Costo de vida más alto que en Argentina, aunque compensado por el nivel de ingresos.

Antes de tomar la decisión, los especialistas en migración recomiendan averiguar el costo de alquiler en la ciudad de destino y contar con un colchón económico para los primeros meses, mientras se estabiliza el ingreso laboral.

También sugieren comparar sueldos por rubro antes de viajar, ya que la brecha salarial varía mucho según el tipo de empleo y la comunidad autónoma elegida.

En trabajos de gastronomía, como el de Kevin, el ingreso mensual suele moverse entre los 1.500 y los 2.500 euros, dependiendo de la cantidad de horas trabajadas y de si el empleador reconoce las horas extra.

Ese margen explica por qué muchos jóvenes toman este tipo de testimonios como una referencia real antes de armar las valijas rumbo a España.