El Ejército Argentino mantiene abierta la incorporación de soldados para formar parte de las Fuerzas Armadas.

El régimen contempla capacitación militar, un sueldo mensual, cobertura sanitaria y aportes previsionales.

Una vez aprobado el proceso de admisión, los incorporados deberán asumir un compromiso de servicio de hasta dos años.

Desde ese momento, deberán cumplir con las actividades, horarios y disposiciones asignadas por la Fuerza durante todo el período de permanencia, en el marco de una relación de dependencia.

Servicio Militar Voluntario: quiénes pueden ingresar

El régimen establece que pueden incorporarse ciudadanos argentinos, nativos, por opción o naturalizados, que cumplan con las condiciones exigidas por la normativa.

Actualmente, el ingreso contempla haber cumplido los 18 años , contar con los estudios primarios completos y aprobar los exámenes y requisitos establecidos por la Fuerza.

Aunque el límite para iniciar la incorporación es inferior, los soldados voluntarios pueden permanecer en servicio hasta los 28 años, de acuerdo con las condiciones previstas por la reglamentación.

¿Cuánto dura el servicio militar?

Una de las principales novedades del régimen vigente es que, después de aprobar el curso de admisión, que puede durar entre 10 y 12 semanas, el soldado voluntario queda incorporado en comisión por un período máximo de dos años.

Al finalizar ese período, quienes cumplan las condiciones y sean considerados aptos pueden continuar en la Fuerza mediante una renovación del compromiso de servicio.

¿Qué beneficios reciben los soldados voluntarios?

Quienes ingresan reciben una serie de beneficios durante su permanencia en las Fuerzas Armadas:

Sueldo mensual .

Cobertura sanitaria y social.

Aportes previsionales .

Capacitación militar y laboral.

Posibilidad de completar los estudios secundarios .

Formación para adquirir diferentes aptitudes y oficios.

A su vez, la normativa establece que quienes ingresen sin haber terminado la secundaria deberán completar ese nivel educativo durante su permanencia en el servicio.

¿Es obligatorio hacer el servicio militar?

El sistema vigente corresponde al Servicio Militar Voluntario, por lo que la incorporación se realiza por decisión de cada postulante y mediante el proceso de admisión correspondiente.

Por lo tanto, no se trata de un regreso del servicio militar obligatorio, sino de una modalidad voluntaria para quienes quieran incorporarse a las Fuerzas Armadas y cumplir con los requisitos establecidos.