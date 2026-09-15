Oficial | Empieza el Servicio Militar para los nacidos en 2008: este grupo podrá incorporarse a las Fuerzas Armadas (foto: Shutterstock)

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España autorizó mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta 500 plazas para acceder a la condición de reservista voluntario durante 2026. Entre quienes podrán optar a estas vacantes se encuentran los jóvenes nacidos en 2008 que ya hayan cumplido los 18 años y reúnan los requisitos establecidos por el Ministerio de Defensa.

La medida no supone el regreso del servicio militar obligatorio ni implica el reclutamiento automático de los jóvenes que alcancen la mayoría de edad. Se trata de una modalidad voluntaria que permite incorporarse temporalmente a las Fuerzas Armadas a quienes cumplan las condiciones requeridas.

España habilita nuevas plazas de reservistas voluntarios

El programa busca ampliar la base social de apoyo a las Fuerzas Armadas, fomentar la incorporación femenina y ofrecer una vía de formación práctica basada en valores de disciplina y compromiso con la defensa nacional. Se enmarca en una estrategia de modernización que prioriza la voluntariedad.

Según la información oficial, esta formación permite a los participantes recibir entrenamiento militar básico durante periodos variables —de 1 a 30 días en algunos casos de reservistas— con un compromiso inicial que puede extenderse varios años.

Qué dice la ley sobre la obligatoriedad del servicio militar

Es fundamental señalar que no existe servicio militar obligatorio en España. Ante situaciones excepcionales, como una grave crisis de seguridad o guerra, el marco legal permite la movilización inicial de reservistas voluntarios y de especial disponibilidad (exmilitares).

En escenarios excepcionales, con autorización del Congreso y una declaración de estado correspondiente, se podrían activar mecanismos extraordinarios de movilización de reservistas, bajo evaluaciones de salud, aptitudes psicológicas y físicas.

La Constitución Española (artículo 30) reconoce tanto el derecho como el deber de defender a España, incluyendo la objeción de conciencia y opciones para el servicio no combatiente, como protección civil, asistencia sanitaria o ayuda humanitaria.

El Gobierno descarta volver al servicio militar obligatorio

El Gobierno y el Ministerio de Defensa enfatizan que no se contempla la reinstauración del servicio militar obligatorio, sino que el programa se enfoca en un incremento progresivo de efectivos profesionales y en la efectividad de las reservas voluntarias.

En otros países europeos como Alemania, Dinamarca o Suecia se han reactivado modelos de servicio militar obligatorio. Por el contrario, en España ya se ha descartado esta posibilidad, según ha informado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El modelo actual propone la profesionalización y el refuerzo de las reservas frente a esquemas obligatorios. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La funcionaria confirmó: “España posee unas Fuerzas Armadas profesionales, comprometidas en misiones internacionales y en la lucha contra incendios. Nuestro enfoque se centra en respaldar el modelo actual que hemos establecido”.

Asimismo, la agencia de noticias EFE destacó que Robles ha reiterado su oposición a la medida de instaurar el servicio militar obligatorio: “No va a haber servicio militar, en absoluto, ni creo que se le haya pasado por la cabeza a nadie”.