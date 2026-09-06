Confirmado Fuerza Aérea Argentina | Abren inscripciones en septiembre para la carrera militar: los jóvenes entre 17 y 24 podrán inscribirse si tienen estudios secundarios completos.

El Estado promueve la convocatoria al Servicio Militar Voluntario para ciudadanas y ciudadanos que deseen sumarse de manera opcional a las Fuerzas Armadas.

Este programa no solo busca fortalecer el esquema de defensa nacional mediante personal capacitado, sino que también funciona como una alternativa de formación e inserción laboral para los jóvenes, ya que permite acceder a capacitaciones técnicas y certificaciones de oficios avaladas para el mercado de trabajo.

Quienes resulten seleccionados en las distintas instancias deberán firmar un compromiso formal de permanencia donde aceptan las normativas de la institución y las condiciones del contrato inicial .

Los requisitos generales y las condiciones de permanencia en las fuerzas

Para formar parte del cuerpo de soldados voluntarios, los aspirantes deben cumplir con una serie de pautas básicas que varían levemente según la fuerza elegida:

Edad e instrucción requerida: La convocatoria general está orientada a personas de entre 18 y 24 años para el ingreso en el Ejército, exigiendo como nivel educativo mínimo la primaria completa.

Documentación y antecedentes: Se requiere ser ciudadano argentino (nativo o por opción) y no registrar antecedentes penales previsibles.

Duración de los contratos: Tras aprobar el período de evaluación inicial, los postulantes firman un acuerdo por dos años de servicio, con posibilidad de renovarlo periódicamente en la Fuerza Aérea hasta alcanzar el límite fijado por ley.

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Límite de edad y oportunidades de capacitación profesional

El marco legal regulado por la Ley 24.429 establece que los 28 años representan el límite tope para la permanencia de los soldados dentro del régimen de voluntariado.

Al cumplir esa edad, la persona debe dar por finalizada su prestación militar antes del cierre del ciclo anual correspondiente.

El principal atractivo del programa radica en que la continuidad y el aprendizaje práctico brindan herramientas claves para el ámbito laboral civil.

Las certificaciones oficiales entregadas benefician de forma directa a aquellos jóvenes que no terminaron sus estudios secundarios, permitiéndoles certificar competencias en diversos oficios al concluir su paso por las Fuerzas Armadas.

Escalas salariales de septiembre para el personal militar y policial

La actualización de haberes para el noveno mes del año fijó los nuevos importes que percibirán los integrantes de las Fuerzas Armadas según su jerarquía.

En la cúpula de oficiales, los rangos más altos como Teniente General, Almirante y Brigadier General percibirán un haber de $3.371.170, mientras que las escalas intermedias (como los Coroneles y Capitanes de Navío) alcanzarán los $2.399.189.

En tanto, los haberes iniciales para Subtenientes y Guardiamarinas quedaron en $988.437, cerrando la grilla de tropa con $791.491 para Voluntarios de Primera y $732.452 para los de Segunda.