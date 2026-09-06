Los nacidos en 2008 tendrán que cumplir el servicio militar obligatorio: será por un año y recibirán un salario mínimo (Representación creada con IA).

En Colombia, el servicio militar constituye una obligación incuestionable para los hombres al alcanzar la mayoría de edad. Cada año, una gran cantidad de jóvenes deben presentarse ante las autoridades competentes para resolver su situación militar, un proceso que determina si estarán destinados a formar parte de las Fuerzas Armadas, si obtendrán una exención o si deberán cumplir con otros requerimientos estipulados por la legislación vigente.

La normativa actual prescribe que los ciudadanos deben clarificar su situación militar a partir de los 18 años. Este procedimiento es supervisado por organismos como el Ejército Nacional de Colombia y otras agencias de seguridad del Estado, que se encargan de organizar las convocatorias y certificar quiénes deben ser incorporados.

En la actualidad, el servicio militar en el país se encuentra regulado por la Ley 1861 de 2017, que modernizó el sistema de reclutamiento, introdujo nuevas compensaciones económicas y determinó excepciones para ciertos grupos de ciudadanos.

Quiénes deben hacer servicio militar en Colombia

En Colombia, el servicio militar es un requisito mandatorio para todos los hombres entre los 18 y 24 años. Al cumplir la mayoría de edad, los ciudadanos tienen la obligación de presentarse ante las autoridades pertinentes para definir su situación militar, un procedimiento que determina si deben incorporarse al servicio o si son elegibles para alguna de las exenciones previstas por la normativa vigente.

Las mujeres no están sujetas a esta obligación; sin embargo, tienen la opción de participar de forma voluntaria si desean integrarse a las fuerzas militares o a programas de apoyo institucional. Las convocatorias se llevan a cabo de forma periódica y están dirigidas a jóvenes de cohortes de nacimiento específicas.

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Cuánto dura el servicio militar obligatorio en 2026

La duración del servicio militar varía según el perfil del conscripto. En la mayoría de los casos, los jóvenes que han completado sus estudios secundarios prestan servicio durante 12 meses, mientras que aquellos que no tienen el título de bachiller pueden cumplir un periodo de hasta 18 meses.

Durante dicho periodo, los soldados llevan a cabo labores de apoyo a las Fuerzas Armadas, que comprenden tareas de vigilancia, logística, operaciones de seguridad y programas comunitarios en diversas regiones del país.

Los nacidos en 2008 tendrán que cumplir el servicio militar obligatorio: será por un año y recibirán un salario mínimo.

Servicio militar: cuánto paga el Gobierno

En los últimos años, el Estado colombiano ha incrementado significativamente los beneficios económicos destinados a quienes cumplen con esta obligación. Los jóvenes que prestan servicio reciben una bonificación mensual que actualmente se aproxima al importe de un salario mínimo, además de alimentación, alojamiento, uniformes y atención médica durante todo el periodo de servicio.

Al finalizar su servicio, los soldados también reciben un pago adicional por concepto de licenciamiento así como soporte para su reintegración a la vida civil. Estos beneficios son concebidos para reconocer el tiempo destinado a la defensa del país y para mejorar las condiciones de quienes se suman a las fuerzas militares.

Quiénes están exentos del servicio militar y por qué

La legislación colombiana prevé diversas excepciones que permiten a ciertos ciudadanos quedar exentos del servicio militar. Entre estos supuestos se encuentran aquellos individuos con discapacidades físicas o condiciones médicas que les imposibiliten cumplir con las demandas del servicio.

Asimismo, pueden quedar exentos los hombres casados o con descendencia, aquellos que mantengan económicamente a sus progenitores o hermanos, miembros de comunidades indígenas que residan en sus territorios y religiosos que pertenezcan a instituciones reconocidas. En determinadas circunstancias, los ciudadanos tienen la opción de abonar una cuota de compensación militar para regularizar su situación sin necesidad de prestar servicio.