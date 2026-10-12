En un contexto internacional marcado por conflictos armados y tensiones políticas, un informe permite comparar qué países ofrecen mejores condiciones en materia de paz y seguridad.

La edición 2026 del Índice de Paz Mundial (Global Peace Index) analizó a 163 países y territorios a partir de factores que van más allá de la delincuencia, como los conflictos internos e internacionales y el nivel de militarización.

El ranking dejó una sorpresa para la región de América Latina y volvió a poner el foco en un país sudamericano.

Cuál es el país más pacífico de América Latina, según el ranking 2026

Uruguay resultó ser el país más seguro y pacífico de la región: quedó en el puesto 43 a nivel mundial y encabezó la clasificación de América Latina y el Caribe. Con un puntaje de 1,754, superó a Chile, Paraguay y Argentina, de acuerdo con los datos del informe.

El resultado lo mantiene entre los 50 países mejor posicionados del mundo en materia de paz.

Cómo quedó Argentina frente a Uruguay y los demás países de la región

La clasificación también permite comparar la posición de nuestro país con la de los vecinos.

En la edición 2026, Argentina quedó en el puesto 72 del mundo, mientras que Chile alcanzó el 52 y Paraguay, el 64.

El resultado de Argentina se explica por un deterioro marcado: el país registró el mayor retroceso de la región, con una caída general del 6,1%. El año pasado, Argentina se ubicaba dos puestos por encima de Uruguay y era el país más pacífico de América Latina.

Estos fueron algunos de los resultados de América Latina y el Caribe:

País Puesto mundial Puntaje Uruguay 43 1,754 Chile 52 1,826 Costa Rica 62 1,860 Paraguay 64 1,882 Argentina 72 1,922 Panamá 81 1,976

Qué factores evalúa el Índice de Paz Mundial

Uruguay encabezó el ranking de paz de América Latina y el Caribe y alcanzó el puesto 43 a nivel mundial.

El informe, elaborado por el Institute for Economics & Peace (IEP), compara 163 países y territorios a través de 23 indicadores, agrupados en tres dimensiones principales:

Seguridad y protección: contempla variables relacionadas con la criminalidad, la violencia y la seguridad dentro de cada país.

Conflictos en curso: analiza la participación en conflictos internos e internacionales y su intensidad.

Militarización: considera aspectos como el gasto militar, las fuerzas armadas y otros indicadores sobre la capacidad militar.

La combinación de estas dimensiones permite construir una clasificación general sobre el nivel de paz de cada territorio.

Cuál es el país más pacífico del mundo en 2026

En el ranking global, Islandia ocupa el primer puesto del Índice de Paz Mundial 2026. El país europeo vuelve a destacarse por sus resultados en las distintas dimensiones que componen la medición.

Para las personas que buscan comparar destinos para mudarse, el índice puede funcionar como un punto de partida, junto con otros datos sobre empleo, vivienda, salud, educación y costo de vida.