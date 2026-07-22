Se aproxima el diluvio histórico con 48 horas de tormentas con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México anunció para las últimas semanas de julio el avance de un frente de lluvias a lo largo y ancho de todo el país.

La combinación de distintos sistemas meteorológicos favorecerá precipitaciones , tormentas eléctricas , posibles granizadas y fuertes rachas de viento durante la menos 3 días consecutivos .

¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas entre el 23 y el 25 de julio?

El jueves 23 de julio, las precipitaciones más intensas se concentrarán en el sur del país, aunque también habrá lluvias de diferente intensidad en buena parte del territorio nacional.

El pronóstico del tiempo que difundió el SMN para el jueves 23 de julio. (Foto: SMN de México) SMN de México

El pronóstico para el jueves indica:

Lluvias muy fuertes ( 50 a 75 mm ): Oaxaca (suroeste y costa) y Chiapas (costa).

Lluvias fuertes ( 25 a 50 mm ): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Chubascos ( 5 a 25 mm ): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California, Baja California Sur, Zacatecas y Morelos.

Vientos de hasta 70 km/h: las entidades donde se esperan las rachas más fuertes

Además de las precipitaciones, el pronóstico contempla vientos intensos que podrían complicar las condiciones en algunas zonas del país.

Las rachas previstas son las siguientes:

Jueves 23 de julio : vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán .

Viernes 24 de julio : vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Puebla y el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca .

Viento de componente sur: continuará en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas durante ambos días.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, ya que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y reducción de la visibilidad en carreteras.

¿Seguirá el calor pese a la llegada de las tormentas?

Aunque las lluvias ganarán presencia en buena parte del país, el ambiente caluroso no desaparecerá. El pronóstico indica que las temperaturas seguirán aumentando en gran parte del territorio nacional.

La onda de calor persistirá especialmente en zonas del noreste y centro de Baja California, el centro y sur de Baja California Sur , así como en el noroeste, oeste y centro de Sonora, donde continuará el ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso.

Los especialistas también mantienen bajo vigilancia una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Sur mexicano. En caso de evolucionar, podría incrementar aún más el potencial de lluvias durante los próximos días.