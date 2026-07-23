Las condiciones climáticas que se esperan para este jueves.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que durante las próximas 24 horas persistirán las lluvias y la alta nubosidad en amplios sectores de Colombia, especialmente en las regiones Pacífica, Orinoquía, Amazonía, el sur del Caribe y el norte de la región Andina.

La entidad indicó que estas condiciones estarán presentes durante el jueves 23 de julio y aclaró que la tormenta tropical Bertha, que se desplaza por la costa sur de Estados Unidos, no tendrá incidencia directa ni indirecta sobre las condiciones meteorológicas del país.

Las zonas con las lluvias más intensas en Colombia

Para este jueves, el Ideam prevé precipitaciones fuertes en los departamentos de:

Magdalena.

Cesar.

Bolívar.

Sucre.

Córdoba.

Antioquia.

Boyacá.

Cundinamarca.

Caldas.

Risaralda.

Chocó.

Cauca.

Nariño.

Arauca.

Vichada.

Casanare.

Meta.

Guaviare.

Vaupés.

Caquetá.

Putumayo.

Amazonas.

Además, en Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca y Quindío se pronostican lluvias entre ligeras y moderadas. El Ideam también advirtió que podrían registrarse ráfagas de viento cercanas a los 30 kilómetros por hora en algunas zonas del país.

Las condiciones climáticas que se esperan para este jueves. Shutterstock

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones de alta nubosidad continuarán durante la jornada, con lluvias importantes concentradas en las regiones Pacífica, Orinoquía, Amazonía, el sur del Caribe y el norte de la región Andina.

Aunque Bertha continúa su desplazamiento por el sur de Estados Unidos, el Ideam reiteró que este sistema tropical no tendrá efectos sobre el territorio colombiano. No obstante, las autoridades mantienen alertas por posibles incendios de cobertura vegetal en algunos sectores de las regiones Andina y Caribe debido a la disminución de la humedad en los suelos.

Cómo protegerse de las tormentas eléctricas y los vientos fuertes

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