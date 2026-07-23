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El clima en Argentina comenzó con diversas provincias afectadas por la inestabilidad, ya sea por fuertes tormentas, lluvias, caída de granizo o ráfagas de viento.

El sur del país se verá afectado por una fuerte tormenta, tal como indica el último informe del Servicio Meteorológico Nacional.

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Según el SMN, las siguientes localidades tienen alertas meteorológicas por la inestabilidad del clima:

  • San Martín de los Andes
  • Villa La Angostura
  • San Carlos de Bariloche
  • El Bolsón

El informe del SMN indica que el temporal ingresará durante la mañana del viernes y afecte a estas localidades hasta el sábado con fuertes precipitaciones de hasta 40 milímetros y temperaturas de 1°.

Medidas de seguridad recomendadas para estas localidades

En el marco de esta nueva ola de lluvias y granizo, el Servicio Meteorológico Nacional enumeró un listado de precauciones a tomar durante el fin de semana:

  • Cerrar y asegurar puertas y ventanas.
  • No refugiarse bajo carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser movidos por el viento.
  • Alejarse de zonas inundadas y no ingresar en calles anegadas.
  • Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en edificios, casa o vehículos cerrados.
  • Evitar acercarse a playas, ríos, lagunas o piletas.

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Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires continuará con temperaturas frescas de un dígito durante la mañana del jueves. Conformen pasen los días y se acerque el fin de semana, la sensación térmica escalará hasta los 15° el viernes con leves lluvias.