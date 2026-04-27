El calendario de feriados 2026 en Argentina es una herramienta clave para planificar escapadas, viajes y días de descanso a lo largo del año. Tras el fin de semana extra largo de Semana Santa, muchas personas se preguntan cuándo es el próximo feriado y qué fin de semana largo se puede aprovechar. Según el cronograma oficial difundido por el Gobierno nacional, el próximo feriado nacional después de Semana Santa en 2026 es el Día del Trabajador. El viernes 1 de mayo de 2026 es un feriado inamovible, por lo que al caer viernes se convierte en un fin de semana largo de tres días, que se extiende desde el viernes 1 hasta el domingo 3 de mayo en todo el país. Este fin de semana largo es uno de los más utilizados para: Desde el sector turístico, suele ser una fecha que impulsa el movimiento interno y la ocupación hotelera. Mayo será uno de los meses con más descanso del año. Además del Día del Trabajador, el calendario marca otro feriado nacional: Al caer lunes, forma otro fin de semana largo, desde el sábado 23 al lunes 25 de mayo, sumando otra oportunidad de descanso largo en el mismo mes. Estas fechas son de alcance nacional y rigen para todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con la Ley 27.399 y el calendario oficial de la Jefatura de Gabinete. Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviembre Diciembre