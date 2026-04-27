Con alta expectativa de vida, ingresos estables y hábitos de consumo en transformación, los mayores de 50 años son un público estratégico para los bancos. Un sector en el que, es importante reforzar la educación financiera y la prevención del fraude. Otro punto en el que las entidades ponen foco es en las jubilaciones. En Banco Comafi señalaron a El Cronista que “la generación Silver dejó de ser un segmento ‘de nicho’ para convertirse en uno de los motores más relevantes de consumo, ahorro e inversión”. El cambio demográfico, con un crecimiento de los sectores etarios más añosos y una reducción de la cantidad de nacimientos impulsa una nueva estrategia en el sistema financiero. ¿Quiénes son los protagonistas de la generación Siilver y por qué las entidades ajustan su oferta con productos, asesoramiento y servicios pensados para captar a estos clientes? Este segmento engloba a los mayores de 50 años, que, a diferencia de estereotipos pasados, son consumidores activos, cada vez más digitalizados, con necesidades financieras específicas —desde inversión y planificación de retiro hasta crédito y seguros—, lo que los convierte en un target estratégico para bancos y fintech. “La nueva longevidad está redefiniendo las etapas de la vida: hoy se vive más y, en muchos casos, con más años de actividad, proyectos y necesidades por delante”, dijeron en Comafi. Y señalaron que esa vida más extendida pone en evidencia un desafío central: contar con herramientas financieras que acompañen trayectorias más largas e inciertas, y que no se limiten a replicar soluciones pensadas para perfiles más jóvenes. “Es un segmento que está creciendo en relevancia y donde vemos necesidades muy específicas”, resaltaron a este medio desde Banco Santander. En esa entidad contaron que trabajan “con una propuesta integral para jubilados y adultos mayores que combina beneficios concretos con inclusión y acompañamiento”. A lo que, en BBVA agregaron que “el sistema financiero está comprendiendo el enorme potencial y las necesidades concretas de la ‘generación Silver’”. El pago de jubilaciones es una buena entrada al segmento para capitalizar el “cross selling”. Cada vez más entidades están interesadas en dar ese servicio. Desde BBVA ofrecen una propuesta de valor integral para las personas que elijan acreditar sus jubilaciones allí. “Para eso diseñamos un paquete de soluciones: ofrecemos un beneficio de bienvenida de hasta $300.000, cuentas bimonetarias 100% bonificadas, reintegros de hasta 50% en el pago de servicios por débito automático y ahorros de 20% en supermercados a través de MODO (Coto, Disco, Vea, Día y Jumbo)”, contaron. ICBC también apunta a los jubilados Silver. Ofrece el Beneficio Bienvenida, que se acredita contra cobro de jubilación para quienes empiecen a cobrarla en ese banco. Incluye $ 100.000 de regalo en la caja de ahorro del jubilado para clientes existentes que comiencen a acreditar su jubilación y $60.000 para nuevos clientes que se den de alta y comiencen a cobrar su jubilación, hasta 3.000 puntos en ICBC CLUB y atención prioritaria en cajas y personalizada en las sucursales. También ofrece beneficios diferenciales en ópticas, como 30% de descuento con tarjeta de débito tope, en supermercados, 25% todos los días del mes y en farmacias, 30% de descuento con tarjeta de débito. Como cada segmento de clientes, los Silver tienen necesidades específicas que cada entidad busca satisfacer. En ese contexto, desde Comafi ven que “atender a este público con productos y servicios financieros adaptados no es solo una oportunidad de negocio: es una respuesta necesaria a cambios demográficos y sociales que ya están en marcha”. Señalaron que la generación Silver demanda propuestas simples, transparentes y accesibles, con asesoramiento y canales de atención acordes a sus hábitos, pero también con opciones de seguridad, prevención de fraudes y acompañamiento en momentos clave (reorganización de ingresos, cobertura de salud, cuidado de familiares y planificación del retiro). “Por un lado, desarrollamos soluciones como la cuenta para jubilados sin costo de mantenimiento, beneficios en consumos cotidianos -por ejemplo, con un 25% en farmacias, 15% en seguro de auto y supermercados-, tasas preferenciales en préstamos y la simplificación de trámites clave, como la eliminación de la ‘fe de vida’, para hacer la experiencia mucho más simple y evitar gestiones presenciales innecesarias”, detallaron en Santander. En cuanto a los servicios que van más allá de lo estrictamente financiero, desde BBVA lanzaron junto con la Asociación Mutual Israelita (AMIA) Emprender+ 55, una iniciativa gratuita que busca acompañar a personas de más de 55 años en el desarrollo y fortalecimiento de proyectos emprendedores. El objetivo es promover la inclusión productiva y el aprendizaje continuo. “Con modalidad virtual, la capacitación brinda herramientas para desarrollar negocios y potenciar las habilidades de los participantes: cómo vender en redes, de qué manera publicitar un emprendimiento y cómo armar un plan de negocios son algunos de los temas principales que se abordan”, detallaron en BBVA. El programa tiene una duración de dos meses y se dicta en modalidad virtual. Además, cuentan con espacios de mentoreo personalizado, orientados al acompañamiento de sus proyectos. La idea es ofrecer herramientas y capacidades que impulsen el autoempleo y generar un espacio de encuentro y pertenencia entre pares. “La tercera edición (2025) contó con la participación de 65 personas de todo el país en 10 encuentros virtuales”, informaron. Otro elemento clave para la etapa de la vida en la que están los Silver es la tranquilidad financiera. En Comafi apuntaron que, “la longevidad obliga a repensar el menú de inversión disponible: se necesitan nuevas alternativas —y combinaciones más flexibles entre liquidez, protección y rendimiento—“. El objetivo es que las personas puedan prepararse para su retiro de una mejor manera, sostener su poder adquisitivo y financiar objetivos de largo plazo en un horizonte vital más amplio. En esa misma línea, desde Santander comentaron que entienden que no es solo una cuestión de productos, sino de cómo se usan. “Por eso, trabajamos fuerte en educación financiera y en acompañar a los clientes en el uso de canales digitales, con contenidos y centros de ayuda pensados especialmente para este segmento”, detallaron. Con esto en mente, nació hace pocos meses Diagui, un nuevo chatbot con Inteligencia Artificial entrenado por expertos argentinos para orientar a la generación “Silver”. Fue desarrollado por la asociación civil Diagonal Sur, una ONG que trabaja desde hace más de dos décadas con foco en la inclusión laboral de los mayores de 45 años. Para los temas de educación financiera colaboraron especialistas en finanzas y gestión patrimonial del Banco Comafi. Está disponible para consultas gratis, todos los días diagui.diagonal.org.ar y hacer click en "Quiero empezar“. No recomienda inversiones, sino que brinda conversación educativa para que el usuario pueda tomar decisiones económicas más informadas y seguras. “El objetivo es ofrecer un espacio de aprendizaje accesible para personas mayores de 50 años, con información clara, confiable y alineada con buenas prácticas", afirmaron en Banco Comafi. También ponen foco en la prevención del fraude, que es una de las principales preocupaciones en este público. “Combinamos herramientas como la biometría en cajeros, sistemas de seguridad y campañas de concientización para operar de forma segura”, apuntaron. “Creemos que la combinación entre tecnología simple, cercanía y educación es clave para incluir financieramente a la generación Silver y ayudarlos a manejar su dinero con más autonomía y seguridad”, resaltaron.