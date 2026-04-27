El estado de Missouri confirmó la celebración oficial del Truman Day, un feriado estatal que impacta en el funcionamiento de oficinas públicas y modifica la rutina laboral de miles de trabajadores. La fecha tiene reconocimiento legal y se aplica cada año en todo el territorio estatal. En 2026, el feriado se conmemorará el viernes 8 de mayo, lo que genera un fin de semana largo de tres días para los empleados del sector público. La jornada está vinculada a un hecho histórico relevante para el estado y forma parte del calendario oficial desde hace décadas. El Truman Day recuerda el nacimiento de Harry S. Truman, quien nació el 8 de mayo y fue el único presidente estadounidense originario de Missouri. La fecha fue establecida como feriado estatal en 1967 y desde entonces se mantiene como una conmemoración oficial. Al tratarse de un feriado estatal, su alcance está centrado en los empleados del gobierno de Missouri. Durante esta jornada, las oficinas públicas no operan y se suspenden múltiples actividades administrativas. Esto permite que los trabajadores estatales accedan a un descanso extendido, generando un fin de semana largo que se extiende hasta el domingo. El feriado también incluye distintas actividades conmemorativas en el estado, especialmente en la ciudad de Independence, donde nació Truman y se concentra gran parte de su legado histórico. Entre las actividades se destacan: Estas celebraciones refuerzan el carácter conmemorativo del día y forman parte de las actividades oficiales impulsadas por autoridades locales y estatales.