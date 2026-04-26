El Gobierno de Colombia definió el calendario oficial de días festivos nacionales, en el que se incluyen fechas clave que impactan directamente en la actividad laboral y educativa. Estas jornadas no solo conmemoran hechos históricos y sociales, sino que también representan una oportunidad para el descanso y el turismo interno. Con la llegada del mes de mayo, muchos ciudadanos comienzan a preguntarse cuándo será el próximo fin de semana largo y cómo se organizarán los días festivos en el país. De acuerdo con el calendario oficial, el jueves 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador, una fecha que es festivo nacional inamovible en Colombia. A diferencia de otros feriados que se trasladan al lunes, este día se mantiene fijo en el calendario, por lo que no genera automáticamente un fin de semana largo. El Día del Trabajador recuerda las luchas históricas por los derechos laborales y es reconocido en múltiples países como una jornada de reivindicación social. En Colombia, durante esta fecha, gran parte de las actividades se detienen, especialmente en el sector público y en muchas empresas privadas. En el caso del viernes 2 de mayo, no está establecido como festivo oficial en Colombia. Por lo tanto, se trata de un día laboral habitual para la mayoría de los sectores. Esto significa que, a nivel general, no hay un fin de semana largo automático asociado al 1 de mayo, a menos que algunas empresas o instituciones decidan otorgar el día libre de manera interna. En términos generales: Este esquema forma parte del sistema de feriados en Colombia, que combina días inamovibles con otros trasladables para fomentar el turismo. Además del 1 de mayo, el calendario incluye otras fechas importantes que sí pueden generar fines de semana largos, especialmente aquellas que se trasladan al lunes según la legislación vigente. Entre ellas se encuentran festividades religiosas y conmemoraciones históricas que permiten a los ciudadanos planificar descansos extendidos a lo largo del año. El calendario de festivos en Colombia es uno de los más amplios de la región y cumple un rol clave en la organización del trabajo y el turismo en el país.