Se viene un nuevo feriado: qué día cae y cuántos fines de semana largos quedan en 2026.

Con el feriado de agosto ya atrás, el calendario de feriados 2026 en Argentina todavía tiene cuatro feriados nacionales y un día no laborable con fines turísticos por delante.

Octubre, noviembre y diciembre concentrarán los próximos descansos, con el fin de semana extralargo del año antes de las Fiestas.

Cuál es el próximo feriado en Argentina

El próximo descanso llega el lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Al caer lunes, arma un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12.

Todos los feriados que quedan en el año

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Cuántos fines de semana largos quedan en 2026

En total, restan tres fines de semana largos o extralargos antes de que termine el año:

Del 10 al 12 de octubre

Del 21 al 23 de noviembre

Del 5 al 8 de diciembre (el más largo, de cuatro días)

A esto se suma la Navidad, que cae viernes 25 y permite encadenar tres jornadas de descanso para quienes no trabajan los fines de semana.

Diferencia entre feriado y día no laborable

No es lo mismo un feriado que un día no laborable. En los feriados nacionales rige el régimen especial de pago si se trabaja ese día. En cambio, en un día no laborable, como el 7 de diciembre, la decisión de dar franco queda a criterio de cada empleador.