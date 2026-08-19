El feriado del 12 de octubre vuelve a aparecer con una denominación histórica en el calendario oficial de la Argentina. En el sitio web del Gobierno nacional, la fecha figura actualmente como “Día de la Raza”, en lugar de la denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” que se utilizó durante los últimos años.

El cambio que dispuso la Administración Nacional actual en la forma en que aparece registrada la fecha no modifica que el 12 de octubre continúa siendo un feriado nacional . En 2026, además, tendrá una particularidad que beneficiará a quienes quieran disfrutar de un descanso extendido.

Día de la Raza: así aparece el feriado en el calendario oficial

La denominación “Día de la Raza” tiene un antecedente histórico en la Argentina y estuvo vinculada tradicionalmente con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.

Los feriados restantes del calendario 2026, según el Gobierno Nacional (Fuente: Gobierno nacional) Gobierno de Argentina

Sin embargo, en 2010 la denominación fue modificada durante el gobierno de Cristina Kirchner. A través del Decreto 1584/10, la fecha pasó a llamarse “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, con un enfoque orientado a la reflexión histórica, el diálogo intercultural y el reconocimiento de los pueblos originarios.

Actualmente, el calendario oficial de feriados de 2026 publicado en Argentina.gob.ar muestra nuevamente la denominación “Día de la Raza” para el 12 de octubre.

Qué día cae el feriado del 12 de octubre de 2026

El calendario oficial establece que el 12 de octubre de 2026 será lunes. Por lo tanto, quienes tengan descanso durante el feriado podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días consecutivos.

La fecha quedará organizada de la siguiente manera:

Sábado 10 de octubre : fin de semana.

Domingo 11 de octubre : fin de semana.

Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el Día de la Raza.

Además, el 12 de octubre forma parte de los feriados trasladables establecidos por la Ley 27.399. La normativa actualmente vigente lo identifica como “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, aunque el calendario oficial de 2026 lo muestra con la denominación “Día de la Raza”.

Cuáles son los feriados restantes en Argentina

Tras el feriado del lunes 17 de agosto, el calendario oficial de 2026 continuará con estas fechas:

Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (trasladado).

Lunes 7 de diciembre : día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estas fechas darán lugar a los últimos fines de semana largos del año, que millones de argentinos podrán aprovechar para descansar o realizar una escapada.