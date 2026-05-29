La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 29 de mayo

El clima en España se caracteriza por una situación de estabilidad generalizada con cielos poco nubosos o despejados. En Galicia y el Cantábrico occidental, se esperan cielos nubosos con bancos de niebla por la mañana y en el sur peninsular, Ceuta y Melilla, intervalos nubosos y posibles brumas costeras.

Las temperaturas máximas descenderán en algunas regiones, mientras que en Baleares y el sur y este peninsular, se prevén ascensos. Las mínimas tendrán ascensos en la Península y Baleares, excepto en algunas áreas. Se registrarán noches tropicales en diversos puntos, además de vientos moderados y flojos en la mayoría del país.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

En Madrid, por la mañana despejado y desde el mediodía nubes de evolución, con posible tormenta aislada en la Sierra; temperaturas en ligero ascenso y viento flojo con predominio del sur.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados, con máximas de 37 °C y mínimas de 14 °C; temperaturas en ascenso salvo las mínimas del litoral atlántico, que descienden; vientos flojos variables y Levante moderado en el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado y nubosidad de evolución, con probables chubascos dispersos y tormentas en la vertiente sur del Pirineo por la tarde. Las temperaturas mínimas ascenderán a 15 grados y las máximas descenderán hasta 38 grados en la depresión central, con viento flojo variable predominando desde el este y sur.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielos poco nubosos o despejados, aunque por la tarde habrá nubosidad en el Pirineo y el sistema Ibérico, con posibles chubascos y tormentas dispersas. Las temperaturas ascenderán, alcanzando máximas de hasta 39 grados y mínimas de 13 grados, con vientos flojos y ocasionalmente moderados en el este del Ebro.

El clima en Asturias se presentará nuboso, con brumas y nieblas en la Cordillera al principio y al final del día. Se podrían registrar chubascos o tormentas dispersas en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 28 grados, con un descenso notable en las máximas. El viento será flojo, predominando del noroeste en el interior y del oeste y noroeste en el litoral.

Cómo estará el clima en España este viernes 29 de mayo (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo despejado y temperaturas en ligero ascenso: máxima 32°C y mínima 12°C. Viento flojo del oeste y brisas costeras, girando a norte por la noche.

Nuboso en el norte de las islas montañosas por debajo de los 900-1200 metros, con lloviznas ocasionales en medianías y algunos claros en horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado. En las islas más orientales, nuboso en la mitad norte y litoral oeste, tendiendo a poco nuboso. Temperaturas entre 14 y 24 grados, con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, fuerte en vertientes noroeste y sureste, predominando brisas en costas del suroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana se presentará con cielo poco nuboso y temperaturas que oscilarán entre 16 y 36 grados, alcanzando valores elevados especialmente en el prelitoral de Valencia.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León, el día comenzará poco nuboso con aumento de nubes por la tarde y probables chubascos dispersos con tormenta en el norte, sin descartar aislados en el resto, con temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y viento flojo del oeste o variable, más intenso y racheado en zonas de tormenta.

El clima se presentará poco nuboso o despejado por la mañana, con nubosidad de evolución a partir del mediodía, especialmente en zonas de montaña, donde no se descartan tormentas aisladas y secas. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 37 grados, con un ligero ascenso en las máximas. El viento será flojo y variable, predominando la componente este.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá intervalos nubosos, viento de levante flojo y temperaturas sin cambios entre 17 y 23 °C.

En Melilla, cielos nubosos que quedarán poco nubosos por la tarde, temperaturas sin cambios entre 18 y 25 °C y vientos flojos variables.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima estará poco nuboso, aumentando a nuboso, con probabilidad de chubascos aislados en el sur; temperaturas entre 14 y 33 grados y vientos flojos del norte en el interior y del oeste y noroeste en el litoral.

En La Rioja, poco nuboso con aumento de nubes por la tarde y posibles chubascos tormentosos; mínimas en descenso o sin cambios, máximas sin cambios y viento flojo variable, más intenso y racheado en tormenta.