Se viene un feriado el jueves 3 de diciembre: estos trabajadores tendrán un día más de descanso en esta localidad de la provincia de Buenos Aires

El jueves 3 de diciembre será feriado en Ramallo, provincia de Buenos Aires, por la Fiesta Patronal en honor a San Francisco Javier, patrono de la ciudad y del partido.

Sin embargo, el descanso no alcanza a todos por igual y antes de planear alguna actividad conviene saber a quién incluye.

Fiesta Patronal en honor a San Francisco Javier

Todos los años festejos se concentran en la Parroquia San Francisco Javier con la tradicional misa central, la procesión por las calles de la ciudad y actividades culturales o ferias organizadas junto al municipio como lo fue en el feriado del año pasado que cayó un miércoles.

La Fiesta Patronal de Ramallo se celebra cada 3 de diciembre y figura todos los años dentro del calendario de descansos locales.

Se viene un feriado el jueves 3 de diciembre: estos trabajadores tendrán un día más de descanso en esta localidad de la provincia de Buenos Aires. Fuente: Shutterstock Shutterstock

A quiénes les corresponde el feriado el jueves 3 de diciembre en Ramallo

En este marco, el esquema de asuetos municipales de la Provincia de Buenos Aires establece que el día libre corresponde a:

Empleados de la administración pública del partido de Ramallo.

Trabajadores del Banco Provincia, cuyas sucursales no atienden al público.

En cambio, para la industria, el comercio y las restantes actividades, la fecha tiene carácter de feriado optativo.

Esto significa que cada empleador podrá decidir si otorga o no la jornada libre, por lo que no todos los trabajadores del sector privado tendrán necesariamente el viernes de descanso.

Se trata de un asueto local, no de un feriado nacional. En consecuencia, para el sector privado la jornada es optativa y depende de cada empleador.

La medida rige en todo el partido de Ramallo, que incluye a Villa Ramallo, Pérez Millán, Villa General Savio y El Paraíso.

En conclusión, el feriado del 3 de diciembre alcanza a empleados públicos y bancarios bonaerenses de Rammalo, mientras que el resto de los trabajadores depende de lo que decida cada empleador.