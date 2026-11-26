Diciembre llega con un día no laborable y dos feriados: cuándo hay fin de semana largo de cuatro días.

Se acerca diciembre y miles de argentinos se preguntan si habrá feriados y fines de semana largos.

Según señala el calendario oficial en la página del Gobierno nacional, habrá un descanso de cuatro días previo a Navidad.

Calendario de diciembre: cuándo es feriado y día no laborable

La página oficial del Gobierno nacional señala que durante la segunda semana de diciembre habrá un descanso de cuatro días consecutivos.

El lunes 7 fue declarado como día no laborable con fines turísticos. Estas fechas están contempladas por el artículo 7 de la Ley 27.399, que faculta al Poder Ejecutivo nacional a establecer hasta tres días feriados o no laborables con fines turísticos por año, siempre que coincidan con lunes o viernes.

Diciembre llega con un día no laborable y dos feriados: cuándo hay fin de semana largo de cuatro días. Brian A Jackson

La medida busca promover el turismo interno y distribuir la actividad turística durante el año.

El día siguiente, el martes 8, será feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María. De esta manera, se formará un fin de semana largo de cuatro jornadas junto con el sábado 5 y domingo 6.

Calendario de feriados de diciembre. Fuente: Gobierno nacional

Navidad formará un fin de semana largo de tres días

Más adelante, el viernes 25 se celebrará Navidad. La fecha es un feriado inamovible establecido por la Ley 27.399, por lo que no se trasladará a otro día de la semana.

Al caer viernes, formará otro fin de semana largo junto con el sábado 26 y domingo 27.

Qué diferencias hay entre un día no laborable y un feriado

La diferencia radica en que en los feriados nacionales rigen las normas para el descanso dominical. Si el trabajador no presta servicios conserva su remuneración habitual, pero si trabaja debe cobrar la remuneración normal más un adicional equivalente al 100%.

En los días no laborables, en cambio, el empleador tiene la posibilidad de decidir si se trabaja. Si el trabajador presta servicios, cobra su remuneración habitual y no corresponde el pago doble que se aplica a los feriados.