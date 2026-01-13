Se acerca una tormenta histórica que cubrirá de lluvia y viento a todo el país: las zonas afectadas.

Se acerca una tormenta de amplia cobertura que impactará a distintas regiones del país con lluvias intensas, vientos fuertes y actividad eléctrica, según los análisis climáticos más recientes del IDEAM. El fenómeno no responde a un evento aislado, sino a una combinación de condiciones atmosféricas que vienen siendo monitoreadas desde hace varios días.

Los reportes técnicos advierten que el comportamiento del tiempo podría generar episodios de precipitación persistente, acompañados por ráfagas de viento y tormentas eléctricas en amplios sectores del territorio nacional. Las autoridades mantienen seguimiento permanente ante la posibilidad de afectaciones en zonas urbanas y rurales.

Aunque este tipo de eventos forma parte de la variabilidad climática del país, el IDEAM señala que la extensión geográfica de las lluvias y los acumulados previstos obligan a prestar especial atención a los pronósticos regionales y a las alertas hidrometeorológicas vigentes.

Tormentas y lluvias intensas: las regiones de Colombia más afectadas

De acuerdo con el informe del IDEAM, las lluvias más frecuentes y de mayor intensidad se concentrarán en la región Pacífica, la región Andina y la Amazonía, donde se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes, especialmente durante las tardes y noches.

Se acerca una tormenta de amplia cobertura que impactará a distintas regiones. (Fuente: archivo)

En sectores del Caribe colombiano, el organismo prevé lluvias intermitentes, algunas acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento, en particular en áreas montañosas y zonas de piedemonte. Estas condiciones podrían repetirse en varios días consecutivos.

Viento, actividad eléctrica y riesgos asociados a la tormenta

El IDEAM también advierte sobre la posibilidad de ráfagas de viento asociadas a núcleos de tormenta, así como descargas eléctricas en zonas con mayor desarrollo nuboso. En algunos casos, las lluvias podrían presentarse de forma intensa en cortos períodos de tiempo.

Como consecuencia de estas condiciones, se mantiene vigilancia por incrementos en los niveles de ríos y quebradas, riesgo de crecientes súbitas en cuencas pequeñas y probabilidad de deslizamientos de tierra en áreas de ladera con suelos saturados. El IDEAM recomienda atención especial en municipios con antecedentes de inundaciones y movimientos en masa.