El Servicio Meteorológico Nacional emitió varias alertas por la llegada de una fuerte tormenta con caída de granizo que se extenderá a lo largo de 24 horas.

Las condiciones climáticas traerán actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, indican los informes oficiales.

El complicado escenario meteorológico con constantes precipitaciones podría generar complicaciones en la circulación y la suspensión de actividades al aire libre , por lo que se recomienda revisar de forma frecuente el pronóstico del clima.

Qué provincias están bajo alerta por la llegada de tormentas

Según la información difundida por el SMN durante la noche del viernes ingresará un temporal a las provincias del centro y oeste del país.

En caso de La Pampa y San Luis, se trata de lluvias persistentes que se prolongarán durante todo el sábado con una ola polar que podría tocar los 3°.

Fuente: Shutterstock Dmitry Mikheev

La parte más fuerte de la tormenta golpeará las provincias de Mendoza y Neuquén . La zona cordillerana será la más afectada por la posible caída de granizo.

La alerta meteorológica por lluvias rige para las siguientes localidades:

San Luis : El Trapiche, La Toma, Villa Reynolds, Justo Daract, Buena Esperanza.

La Pampa: Santa Rosa, Eduardo Castex, Victorica, General Acha, Bernasconi, Lihuel Calel.

Las zonas en donde existe la posibilidad de caída de granizo, sumado a las precipitaciones y vientos, son:

Mendoza : Uspallata, Punta de Vacas, Tunuyan, San Carlos, San Rafael, General Alvear.

Neuquén: 25 de Mayo, San Martín de los Andes, Chos Malal.

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Cuándo regresan las lluvias a Buenos Aires

La semana en Buenos Aires comenzó nublada y con ocasional caída de agua. Durante la noche del sábado podrían ingresar lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires con vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

Pronóstico del clima para CABA

Las bajas temperaturas, la humedad y la lluvia fueron una constante durante la semana. El pronóstico del clima indica que durante el viernes se mantendrá similar con mínimas de 8° por la mañana y una tarde soleada con 17°.

El sábado amanecerá nublado con 9° y posibles precipitaciones para la noche. El domingo ingresarán aires fríos del sur para dar una mínima de 4° y una tarde soleada.

Para el inicio de la próxima semana los vientos frescos serán una constante con mínimas de 5°.