El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el reporte oficial del clima en México y alertó varios días de lluvias. Algunas zonas del país registrarán tormentas eléctricas, vientos fuertes de hasta 70 kilómetros por hora y riesgo de inundación.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la interacción de un canal de baja presión con nuevas ondas tropicales provocará precipitaciones importantes en distintas regiones del país durante los próximos días.

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A continuación, los detalles del pronóstico del SMN en México.

Alerta del SMN por lluvias intensas

La influencia de las ondas tropicales número 9 y 10 mantendrá condiciones de inestabilidad atmosférica en el sureste de México, donde se prevén tormentas de consideración e incluso posibles inundaciones en algunas zonas.

Según Conagua, las lluvias más intensas se concentrarán en municipios del centro y sur de Veracruz, así como en el norte y oriente de Oaxaca y gran parte de Chiapas. En estas regiones podrían acumularse hasta 150 milímetros de precipitación, además de registrarse descargas eléctricas.

Por otra parte, un canal de baja presión que se extiende sobre el interior del territorio nacional favorecerá condiciones para lluvias de gran intensidad en el occidente del país.

Las autoridades meteorológicas advirtieron sobre tormentas muy fuertes en Nayarit y Jalisco, donde podrían registrarse acumulados de hasta 75 milímetros desde la tarde de este lunes y durante las primeras horas del martes.

Vientos intensos en el norte del país

En la región norte, la combinación de una línea seca con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México ocasionará fuertes rachas de viento.

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas serán las entidades más afectadas, con vientos de entre 50 y 70 kilómetros por hora. Además, se prevé la formación de tolvaneras que podrían dificultar la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

El calor extremo no termina en México

A pesar de la presencia de lluvias en gran parte del territorio nacional, las altas temperaturas continuarán afectando al noroeste y norte de México.

Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León podrían registrar temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados, especialmente en las zonas más áridas durante las horas de mayor radiación solar.

Oleaje elevado en el Golfo de México y el Caribe

Las condiciones marítimas mantendrán vigilancia especial en las costas del Golfo de México y la Península de Yucatán.

El reporte oficial prevé oleaje de entre uno y dos metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esto podría afectar actividades recreativas, turísticas y de navegación menor.