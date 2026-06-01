El SMN alertó por el regreso de las tormentas.

El comienzo de junio llegará con condiciones meteorológicas adversas en una amplia zona de la Patagonia. Lluvias persistentes, fuertes vientos y jornadas marcadas por la inestabilidad dominarán el panorama durante gran parte de la semana, según anticipan los pronósticos.

Las localidades de Rawson, en la provincia de Chubut, y Viedma, en Río Negro, serán algunas de las más afectadas por el avance de un sistema que dejará precipitaciones y ráfagas intensas durante varios días consecutivos.

Cómo estará el clima durante la semana

En la localidad de Rawson, Chubut, comenzará la semana con condiciones adversas.

Para este lunes se esperan lluvias durante gran parte de la jornada, con probabilidades que podrían alcanzar entre el 40% y el 70% durante la tarde. Además, el viento irá ganando intensidad con el correr de las horas y las ráfagas podrían ubicarse entre los 60 y 69 km/h hacia la noche.

El martes continuará la inestabilidad con chances de precipitaciones desde la mañana hasta la tarde. El viento seguirá siendo protagonista, con ráfagas sostenidas de entre 51 y 59 km/h y picos cercanos a los 70 km/h.

Las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente el miércoles. Aunque todavía podrían registrarse algunas lluvias aisladas durante las primeras horas del día, hacia la tarde y la noche el cielo se presentará parcialmente nublado y el viento tenderá a disminuir.

SMN

Entre el jueves y el sábado predominará la nubosidad variable, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 12°C y los 13°C. Solo el viernes podría reaparecer cierta inestabilidad durante la mañana.

Otra localidad con tiempo inestable

En Viedma, el lunes arrancará con lluvias de intensidad variable y probabilidades elevadas de precipitaciones durante la mañana. Con el paso de las horas las condiciones mejorarán, aunque el viento se mantendrá presente con ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

Para el martes se espera otra jornada marcada por la inestabilidad. Las lluvias podrían registrarse durante gran parte del día y el viento aumentará progresivamente hasta alcanzar ráfagas cercanas a los 60 km/h por la noche.

El miércoles se perfila más estable, con nubosidad variable y sin precipitaciones significativas. Sin embargo, persistirán los vientos fuertes durante las primeras horas de la jornada.

Cómo seguirá el tiempo en la región

Tanto en Rawson como en Viedma las temperaturas se mantendrán bajas durante toda la semana, con máximas que rondarán entre los 11°C y los 16°C y mínimas de entre 6°C y 12°C.

Los especialistas recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico debido a la persistencia de lluvias y al impacto que podrían generar las ráfagas intensas, especialmente en zonas costeras y rutas expuestas al viento.