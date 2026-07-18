El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un clima inestable en gran parte del país. El reporte oficial indica que habrá mal tiempo en el centro del país este sábado, con especial protagonismo en la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Avanza un frente frío que bajará la temperatura y se llevará el “veranito” que trajo alivio en pleno invierno. Por ello, se recomienda mantenerse al tanto de los reportes del SMN a nivel nacional.

El SMN emitió alerta naranja por vientos en el norte del país. Foto: Gemini. ChatGPT

Alerta del SMN por tormentas severas en el AMBA

Según información de Meteored, el período con mayor chance de tormentas se espera entre la noche del sábado y la madrugada del domingo,

Habrá condiciones muy ventosas en la ciudad y los alrededores con un marcado descenso de temperaturas hacia el domingo, que arrancará con una temperatura mínima de 10 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta de nivel naranja por viento en el norte del país.

Frío, lluvia y viento: cómo estará el clima durante la final del Mundial

Las lluvias y tormentas se harán presentes hasta las primeras horas de la tarde del domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero el foco estará puesto en la intensidad de los vientos del sudeste que bajarán la sensación térmica.

Según Meteored, la tendencia actual indica que las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente desde la segunda mitad del día, con una disminución paulatina de las lluvias. Sin embargo, el cielo seguirá mayormente nublado y el ambiente continuará fresco durante todo el partido.

El pronóstico del clima para los próximos días en CABA. Fuente: SMN.

El ingreso de aire frío terminará de completar el escenario meteorológico de los próximos días en el AMBA, con un descenso de la temperatura que comenzará a ser más evidente desde el lunes, cuando la máxima apenas llegará a los 13°.