En Av. Insurgentes Centro, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, se registró la caída de un árbol sobre la vialidad; no se reportan personas afectadas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó que la Ciudad de México permanece expuesta a lluvias fuertes que podrían provocar acumulación de agua, inundaciones, hundimientos y otros riesgos asociados durante esta temporada.

Las autoridades de la CDMX pidieron a la población mantenerse atenta a los pronósticos oficiales, ya que para este sábado se esperan lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo. Además, ya se reportó la caída de un árbol sobre avenida Insurgentes Centro, en la colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, sin que se registraran personas lesionadas.

Recomendaciones ante las lluvias y tormentas eléctricas. SGIRPC CDMX

Estas son las zonas de la CDMX donde más lluvia cayó

De acuerdo con el mapa de lluvia acumulada de las últimas 24 horas elaborado con información de la SGIRPC, SEGIAGUA, CONAGUA y SEMAR, las precipitaciones más intensas se concentraron en el sur y poniente de la capital, especialmente en las alcaldías de Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco y Magdalena Contreras.

Las estaciones con los mayores registros fueron:

Milpa Alta: 39.5 milímetros.

Topilejo SACMEX (Tlalpan): 39.3 mm.

Reclusorio Sur (Xochimilco): 38.3 mm.

Planta Abasolo (Tlalpan): 37.3 mm.

Topilejo (Tlalpan): 36.6 mm.

Ajusco (Tlalpan): 29.3 mm.

Desierto de los Leones (Cuajimalpa): 29 mm.

El Zarco (Cuajimalpa): 24.3 mm.

Zacatón (Tlalpan): 23.8 mm.

Monte Alegre (Magdalena Contreras): 23.3 mm.

Los mapas de Protección Civil muestran que las mayores acumulaciones de agua se localizaron principalmente en las zonas montañosas del sur de la ciudad, donde las precipitaciones suelen incrementar el riesgo de escurrimientos, deslaves e inundaciones en vialidades y zonas habitadas.

Fuertes lluvias en CDMX Shutterstock

¿Por qué la CDMX es más vulnerable a inundaciones y hundimientos?

La SGIRPC explicó que la Ciudad de México tiene condiciones geográficas que favorecen la acumulación de agua durante la temporada de lluvias. La capital está rodeada de cerros y montañas y fue construida sobre el antiguo Lago de Texcoco, dentro de una cuenca sin salida natural para el agua.

A ello se suma el hundimiento gradual del suelo provocado por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, lo que aumenta la posibilidad de encharcamientos e inundaciones en distintas alcaldías cuando se presentan lluvias intensas.

Recomendaciones ante las lluvias y tormentas eléctricas

Protección Civil recomienda mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales sobre la evolución del pronóstico del tiempo y salir de casa con paraguas, impermeable o botas para lluvia si es necesario realizar desplazamientos.

Si vives cerca de barrancas, cauces o zonas con antecedentes de inundaciones, identifica previamente rutas seguras y evita cruzar calles con fuertes corrientes de agua.

Durante las tormentas eléctricas también es recomendable desconectar aparatos electrónicos sensibles para prevenir daños por variaciones de voltaje ocasionadas por descargas atmosféricas, además de evitar resguardarse bajo árboles y mantenerse alejado de postes o cables eléctricos.