La Ciudad de Buenos Aires se destacó en el primer lugar del ranking global de destinos turísticos más atractivos del año, según los Wanderlust Reader Awards 2025, organizados por la revista británica especializada en viajes Wanderlust. Este triunfo representa un hito significativo para la capital argentina, que logra, por primera vez, alcanzar el liderazgo en este prestigioso listado. El reconocimiento se obtuvo tras una votación que reunió a más de 200.000 lectores de diversas partes del mundo y se anunció en una ceremonia que tuvo lugar en la National Gallery de Londres. En la edición anterior, Buenos Aires había ocupado la sexta posición, lo cual denota un avance considerable en la percepción internacional del destino. El informe resalta la hospitalidad de los porteños, el valor del patrimonio arquitectónico y la vida nocturna, que continúa siendo uno de los principales atractivos para los visitantes. La revista enfatiza diversos elementos que explican el crecimiento de la ciudad en el ranking: Desde la organización Visit Buenos Aires, que se dedica a la promoción turística de la ciudad, celebraron el premio como un reconocimiento al trabajo continuo en posicionar a la capital como un destino de clase mundial. “El reconocimiento de este tipo contribuye a mantener el interés de turistas de diversas partes del mundo y a fortalecer la marca Buenos Aires en el mapa global”, afirmaron desde la entidad. El galardón también respalda la estrategia de internacionalización que implementa el Gobierno porteño, enfocada en atraer visitantes que buscan experiencias auténticas, culturales y gastronómicas. Además de Buenos Aires, el ranking destacó a Japón como el país más atractivo del mundo, Italia como el mejor destino europeo y Estambul como la ciudad más deseada de Europa. La revista Wanderlust, con más de 238.000 lectores y uno de los podcasts de viajes más escuchados, lleva 24 años reconociendo a los destinos más votados por su comunidad global. Este reconocimiento no solo eleva el perfil de Buenos Aires en el ámbito turístico, sino que también potencia su imagen como un centro cultural y gastronómico en constante evolución. La ciudad se prepara para recibir a un mayor número de visitantes, quienes podrán disfrutar de sus diversas ofertas y experiencias únicas. Asimismo, los actores del sector turístico ven en este premio una oportunidad para seguir trabajando en el desarrollo de nuevas propuestas que enriquezcan la estadía de los turistas. Con una infraestructura en crecimiento y un enfoque renovado en la promoción de la cultura porteña, Buenos Aires se posiciona firmemente como un destino imperdible para quienes buscan explorar la riqueza de la capital argentina.