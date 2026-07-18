Qué es el humo gris que cubre Nueva York y que pone en peligro la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

La gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, se encuentra bajo una inesperada amenaza ambiental. Una densa capa de humo gris ha cubierto por completo el cielo de la metrópoli estadounidense, desatando una profunda preocupación a solo días del pitido inicial.

Tanto aficionados como organizaciones internacionales observan con incertidumbre cómo la calidad del aire empeora drásticamente, encendiendo las alarmas sobre el desarrollo óptimo del partido más importante del planeta y poniendo en riesgo la salud de los futbolistas de élite.

¿Cómo se originó el humo que cubre Nueva York y que pone en peligro la final del Mundial 2026?

El preocupante fenómeno meteorológico que mantiene en vilo a las delegaciones de España y Argentina no se debe a un problema de contaminación urbana local. “Resulta que en los últimos días el humo de los grandes incendios forestales de Canadá ha viajado cientos de kilómetros hacia el sur y ha llegado hacia el nordeste de Estados Unidos, afectando a ciudades como Nueva York”, explicó la meteoróloga Mar Gómez en TikTok.

El cielo encapotado y el fuerte olor a quemado que azotan a Manhattan son la consecuencia directa de más de 800 incendios forestales activos que desolan la región de Ontario y otras zonas de Canadá.

Qué es el humo gris que cubre Nueva York y que pone en peligro la final del Mundial 2026 entre España y Argentina Reuters

Las corrientes de viento arrastraron esta masa contaminante miles de kilómetros hacia el sur, un descenso de partículas que impactó severamente la superficie neoyorquina a partir de un cambio climático imprevisto.

¿Por qué este humo es peligroso para los jugadores de España y Argentina?

Más allá de la alarmante estética visual, el verdadero peligro de esta crisis radica en la composición química del aire. En ese sentido, Gómez advirtió que la masa grisácea no es una neblina común, sino una nube cargada de partículas muy finas conocidas como PM 2.5.

@margomezh 🚨 No solo el calor preocupa antes de la final del Mundial. El humo de los incendios de Canadá también ha llegado a Nueva York... y puede convertirse en un rival inesperado para España y Argentina. ⚽🌫️ 👇 Te explico cómo las partículas PM2,5 pueden afectar al rendimiento de los jugadores. #mundial2026 #meteorologia #ciencia #incendios #aprenderentiktok ♬ Epic Inspiring - Kidmada

Estas micropartículas son capaces de “penetrar profundamente en los pulmones” e ingresar de forma directa al torrente sanguíneo. Como consecuencia, las autoridades locales, bajo la coordinación del alcalde Zohran Mamdani, han emitido alertas sanitarias recomendando el uso de mascarillas KN95 y N95 para la población general.

El impacto directo del humo en el rendimiento de los futbolistas

La calidad del aire se ha convertido en el rival más temido para los cuerpos técnicos de ambas selecciones. De acuerdo a Mar, la disputa de un partido de máxima intensidad bajo estas condiciones atmosféricas puede ser perjudicial debido a los siguientes factores:

Mayor fatiga y ahogo : en pleno esfuerzo físico, los futbolistas respiran un volumen de aire muy superior al de una persona en reposo, inhalando más contaminantes.

Irritación de vías respiratorias : el humo reseca y daña los conductos pulmonares, produciendo una molesta sensación de ardor y asfixia.

Peor recuperación: la falta de oxígeno limpio ralentiza la restauración muscular durante y después del compromiso.

La postura de la FIFA y el pronóstico del tiempo

A pesar de que los medidores ambientales registraron picos de contaminación insalubres superiores a los 160 puntos, la FIFA no se plantea suspender el partido por el momento. Fuentes internas consultadas por AS confirmaron que el organismo mantiene listos los protocolos de emergencia, pero confía en una resolución favorable.

La gran esperanza radica en el pronóstico climatológico difundido por los expertos, que anticipa la llegada de abundantes lluvias, tormentas y un frente frío que actuarán como un filtro natural para limpiar la atmósfera, garantizando un escenario óptimo para el histórico choque de titanes.