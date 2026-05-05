La ciclogénesis tendrá un fuerte impacto en distintas regiones del país durante los primeros días de mayo como en la Patagonia, sur del Litoral y, sobre todo, en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), que está posicionado en un lugar donde puede dejar fuerte impacto con distintos fenómenos durante toda la semana. Si bien para este martes habrá un frente cálido con cierta inestabilidad en la noche, el miércoles comenzará las tormentas aisladas y chaparrones durante las primeras del día. La inestabilidad se potenciará y se esperan fuertes tormentas en el AMBA con probabilidad de granizo y fuertes ráfagas localizadas. Las mismas se extenderán a las primeras horas del jueves, aunque perderá relevancia durante el resto del día. El viernes, en tanto, será un día ventoso con ráfagas sostenidas de 25 a 35 km/h y algunas ráfagas que pueden superar los 70km/h. Además, se esperan lluvias moderadas a lo largo de todo el día y un fuerte descenso de temperatura. El sábado continuará ventoso y algunas lluvias intermitentes, y el domingo comenzará a mejorar las condiciones del tiempo en toda la región. Sin embargo, las bajan temperaturas del otoño quedarán. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima será de la siguiente manera: En resumen, la ciclogénesis afectará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gran parte de la Provincia de Buenos Aires con tormentas a mitad de semana y fuertes vientos entre 40 y 50 km/h entre viernes y sábado. Recién el domingo estará más agradable con el cielo despejado, aunque con temperaturas bajas. Por este motivo, se recomienda tener tanto el abrigo de otoño preparado durante gran parte de esta semana de mayo.