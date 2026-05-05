Colombia mantiene condiciones de tiempo inestable en distintas regiones del país durante esta semana, con alta probabilidad de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento en varias ciudades y municipios. De acuerdo con reportes recientes del Ideam, las precipitaciones seguirán activas en buena parte del territorio nacional debido al aumento de humedad y nubosidad propio de la temporada de lluvias. Muchas personas comenzaron a consultar cuáles serán las zonas con mayor riesgo de aguaceros intensos y si existe posibilidad de caída de granizo en las próximas horas. Según pronósticos recientes del Ideam, las lluvias más fuertes podrían concentrarse en sectores de la región Andina, Pacífica y Amazonía. Entre las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones aparecen: En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga podrían registrarse aguaceros intermitentes acompañados por actividad eléctrica, especialmente durante la tarde y la noche. Las autoridades recomendaron seguir monitoreando reportes oficiales, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente según el desarrollo de nubosidad y tormentas locales. En algunos sectores de clima frío o zonas elevadas, las tormentas de fuerte desarrollo vertical podrían favorecer eventos aislados de granizo. Aunque no se trata de un fenómeno generalizado, suele ocurrir cuando coinciden bajas temperaturas en altura, humedad elevada y tormentas intensas. Por este motivo, organismos locales sugieren tomar precauciones ante señales como: Ante el pronóstico vigente, se aconseja: