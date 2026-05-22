La combinación de tormentas eléctricas, lluvias torrenciales y posible caída de granizo encendió las alertas meteorológicas en gran parte de México para este fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones más severas podrían extenderse durante 48 horas consecutivas, especialmente en regiones del noreste, oriente y sureste del país, donde también podrían registrarse deslaves, crecida de ríos y afectaciones urbanas.

Se acerca el tormentón del año con lluvias extremas, granizo y tormentas eléctricas en México

El fenómeno climático estará impulsado por canales de baja presión, ingreso de humedad desde el Océano Pacífico y el Golfo de México, además de una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera. Esta combinación generará tormentas de gran intensidad en varios puntos del país.

Las entidades con mayor riesgo por acumulados de lluvia y tormentas severas serán Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Puebla, Hidalgo, Oaxaca y Chiapas . En algunas zonas podrían acumularse hasta 150 milímetros de agua en pocas horas.

Además de las lluvias, el pronóstico incluye actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento intensas y posibilidad de caída de granizo, principalmente en regiones montañosas y urbanas donde las tormentas podrían desarrollarse rápidamente.

El SMN alertó por tormentas eléctricas, lluvias torrenciales, granizo e inundaciones en varios estados durante las próximas 48 horas. ChatGPT - creada con IA

Qué estados estarán bajo alerta por lluvias intensas e inundaciones

Las precipitaciones más fuertes afectarán principalmente al noreste y sureste mexicano. Veracruz y Tamaulipas aparecen entre los estados más comprometidos por el riesgo de inundaciones, desbordes y encharcamientos severos .

También habrá tormentas muy fuertes en Puebla, Hidalgo, Oaxaca y Chiapas, mientras que entidades como Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Querétaro podrían registrar chubascos intensos acompañados de descargas eléctricas.

En el norte del país, Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León enfrentarán fuertes vientos con tolvaneras y tormentas aisladas. Las autoridades recomiendan extremar precauciones por posibles cortes de energía, caída de árboles y reducción de visibilidad en rutas y autopistas.

El calor extremo seguirá mientras avanzan las tormentas

Aunque las lluvias dominarán gran parte del territorio, el ambiente continuará extremadamente caluroso en varias regiones. Estados como Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán mantendrán temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados.

El contraste entre calor extremo y humedad favorecerá la formación de tormentas más violentas durante las tardes y noches. Incluso en zonas con lluvias persistentes, la sensación térmica seguirá siendo sofocante.