Se viene el tormentón del año en Colombia: el país estará cubierto de lluvias, tormentas eléctricas y granizo en estas zonas.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió en su informe técnico del 25 de mayo de 2026 que para las próximas 24 horas se esperan lluvias entre moderadas y fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas sectorizadas en varias regiones del país. La entidad mantiene 178 alertas hidrológicas vigentes: 21 rojas, 84 naranjas y 73 amarillas.

Aunque los volúmenes de precipitación bajaron cerca del 44 % frente al día anterior, persiste la inestabilidad atmosférica que favorece la formación de núcleos convectivos. Estos núcleos, según los pronósticos, podrían derivar en aguaceros intensos, ráfagas de viento y, en zonas montañosas, eventual caída de granizo.

Lluvias moderadas a fuertes y tormentas eléctricas: dónde se concentran

Para las próximas horas, el Ideam estima los mayores volúmenes acumulados en la región Caribe —sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, sur de Córdoba y el golfo de Urabá— y en la región Pacífica, especialmente en el norte y sur de Chocó, occidente de Valle del Cauca y Cauca, y centro y norte de Nariño.

En la región Andina, las precipitaciones más fuertes se concentrarán al norte y suroriente de Norte de Santander, centro y sur de Santander, norte y occidente de Antioquia y nororiente de Boyacá. En la Orinoquia se esperan lluvias intensas en el norte y occidente de Arauca, Casanare y Meta, mientras que en la Amazonia el foco estará en Guainía, Guaviare y Vaupés.

Para las próximas horas, el Ideam estima los mayores volúmenes acumulados. Shutterstock + Canva

21 alertas rojas hidrológicas y riesgo de crecientes súbitas

El boletín del Ideam advierte sobre alta probabilidad de crecientes súbitas o niveles altos en las cuencas de los ríos de las zonas de Atrato - Darién, Medio Magdalena, Bajo Magdalena - Cauca - San Jorge, Cauca, Meta, Casanare, San Juan y Baudó - Directos Pacífico. El municipio con mayor acumulado en las últimas 24 horas fue Medio San Juan, en Chocó, con 125 milímetros.

A esto se suman las alertas por deslizamientos de tierra: el Ideam reportó 259 municipios en alerta —51 en rojo, 114 en naranja y 94 en amarillo— por la saturación de humedad en los suelos. Los riesgos más altos se concentran en:

Alertas rojas por departamento

Deslizamientos: municipios de Arauca, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda y Valle del Cauca.

Incendios de cobertura vegetal: Valledupar (Cesar), Manaure, Riohacha y Uribia (La Guajira), Santa Marta (Magdalena), San Lorenzo y Taminango (Nariño) y siete municipios del Tolima, entre ellos Ibagué, Saldaña y Natagaima.

Temperaturas que superaron récords históricos: Saldaña (Tolima) llegó a 40,4 °C, Santander de Quilichao (Cauca) a 33,6 °C y Pereira (Risaralda) a 31,4 °C.

El Ideam recomendó mantener monitoreo permanente del clima, evitar el tránsito por zonas de ladera durante lluvias intensas y atender los comunicados de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las embarcaciones de poco calado deben consultar con las capitanías de puerto antes de zarpar, ante el oleaje por encima de lo normal en el mar Caribe.