Después de varios días con temperaturas inusualmente altas para pleno invierno, el tiempo cambiará de forma drástica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los meteorólogos anticipan la llega de lluvias, tormentas y un importante descenso de la temperatura durante el fin de semana, en un escenario que ya motivó alertas.

El ingreso de una masa de aire cálido y húmedo elevó las marcas térmicas hasta valores más propios de la primavera, pero ese ambiente inestable dará paso a un frente frío que provocará tormentas, ráfagas de viento y el regreso del frío típico de julio.

Viernes con tormentas, lluvias intensas y temperaturas de hasta 23°C

El viernes será la jornada más complicada. La combinación de aire cálido, humedad elevada y el avance de un frente frío favorecerá la formación de chaparrones y tormentas durante gran parte del día.

Las precipitaciones podrán registrarse desde la madrugada y extenderse hasta la tarde, con momentos de intensidad moderada a fuerte.

En algunos sectores no se descarta actividad eléctrica, ráfagas de viento y acumulados importantes de lluvia en poco tiempo.

Antes del cambio de tiempo, las temperaturas alcanzaran valores excepcionales para esta época del año. Las mínimas rondaran los 16°C y las máximas podrían llegar a los 23°C, marcas poco habituales para la segunda quincena de julio.

El fin de semana cambia por completo: vuelve el frío y siguen las lluvias

El panorama comenzará a modificarse entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, cuando el viento rote hacia el sur y permite el ingreso de aire más frio sobre Buenos Aires.

Aunque el sábado todavía mantendrá condiciones inestables, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, la temperatura empezará a descender de manera sostenida. Se espera una jornada con mucha nubosidad y valores que oscilarán entre los 14 °C y los 17 °C.

El domingo la situación mejorará de forma gradual. Las precipitaciones perderán protagonismo, aparecerán algunos momentos de sol y el ambiente volverá a sentirse plenamente invernal.

Se termina el calor en Buenos Aires: llegan tormentas, ráfagas y un fuerte descenso de la temperatura. Fuente: FreePik Archivo.

Cómo seguirá el tiempo la próxima semana y cuándo vuelve la estabilidad

Tras este episodio de calor fuera de temporada y las tormentas previstas para el fin de semana, el pronóstico indica que la próxima semana comenzará con condiciones mucho más acordes con el invierno.

Las temperaturas mínimas volverán a ubicarse cerca de los 10 °C, mientras que las máximas rondarán los 15 °C. Además, disminuirá la humedad y las lluvias darán paso a jornadas más estables, especialmente a partir del martes.