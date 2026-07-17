Tras una semana lluviosa | Cómo seguirá el clima en Buenos Aires en la segunda semana de abril. Foto (Archivo)

El tiempo en España durante este viernes, 17 de julio de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 17 de julio

El clima en España se mantendrá estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. En Galicia y el área cantábrica, habrá nubosidad con precipitaciones ocasionales. Se espera nubosidad media y alta en el sureste y Baleares, con posibles tormentas en el tercio oriental y chubascos aislados en Pirineos.

Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos y en el tercio norte, salvo en el oeste de Galicia, que aumentarán. Se prevé que se superen los 35 grados en Baleares y amplias zonas peninsulares, con mínimas que no bajarán de 20 grados en algunas regiones. Vientos moderados del sur y viento flojo en el resto del país.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

Cielos despejados en Madrid, con 19 °C de mínima y 36 °C de máxima; viento flojo de componente oeste al inicio y al final del día y suroeste moderado en las horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía se presentará con cielos poco nubosos y algunas nubes en la mitad suroriental por la tarde, con posibilidad de tormentas ocasionales en el tercio oriental. Las temperaturas variarán entre 18 grados de mínima y 40 grados de máxima, con vientos flojos y brisas.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos en el valle de Arán, sin descartar precipitaciones débiles, mientras que el resto tendrá cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas mínimas quedarán en torno a 16°C y las máximas alcanzarán hasta 38°C en el interior. Habrá viento moderado del norte en el nordeste y flojo variable en otras zonas, predominando viento sur por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos al norte de los Pirineos, donde no se descartan precipitaciones débiles. En el resto de la región, el cielo estará poco nuboso o despejado, con nubosidad en la Ibérica turolense por la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas alcanzarán hasta 38 grados en la depresión del Ebro. Se espera un viento del noroeste moderado en el valle del Ebro y viento flojo del oeste en otras áreas, cambiando a dirección variable al final del día.

El clima en Asturias será nuboso con posibilidad de brumas y nieblas en las zonas altas. Habrá precipitaciones débiles que cesarán en el litoral por la tarde, con temperaturas máximas en descenso, entre 25 y 14 grados y vientos flojos del norte.

Cómo estará el clima en España este lunes (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se caracterizará por un cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, además de brumas matinales y polvo en suspensión. Las temperaturas mínimas se mantendrán en torno a los 24 grados, con noches tropicales en las zonas costeras que pueden ser tórridas. Las máximas alcanzarán los 35 grados, con un descenso más notable en la mitad norte de cada isla. Habrá un viento flojo de dirección variable, predominando el nordeste y brisas costeras.

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte durante la noche. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Se alcanzarán 30-32 °C en el sur de Fuerteventura y medianías de Gran Canaria, con posibilidades de 34 ºC. En Gran Canaria, las temperaturas nocturnas no bajarán de 24-26 ºC. Viento fuerte del nordeste en vertientes sudeste y noroeste. La temperatura máxima será de 33 grados y la mínima de 18 grados.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 20 y 42 grados, con viento variable y posibilidad de polvo en suspensión en la Comunidad Valenciana.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se caracterizará por intervalos nubosos en el nordeste y extremo norte, con probabilidad de precipitaciones dispersas, mientras que en el resto predominará poco nuboso. Se esperan bancos de niebla en zonas montañosas del norte, con temperaturas que oscilarán entre un máximo de 34 grados y un mínimo de 11 grados, con un ligero descenso o sin cambios. El viento será del nordeste o variable de madrugada y por la noche y del oeste por la tarde, flojo con intervalos de moderado.

El clima en Albacete se caracterizará por cielo despejado con algunas nubes en el sureste, donde se prevén chubascos dispersos y tormentosos por la tarde, posiblemente secos. Habrá calima en el sudeste, con temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas que llegarán a los 39 grados. Los vientos serán del componente oeste, inicialmente flojos y moderados en horas centrales, sin descartar rachas fuertes asociadas a las tormentas.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, poco nuboso con nubes altas y polvo en suspensión; poniente flojo a ratos moderado; mínima 25 °C y máxima en ascenso hasta 33 °C.

En Melilla, cielos poco nubosos con polvo en suspensión, vientos flojos variables y temperaturas en ligero ascenso, con máxima de 34 °C y mínima de 26 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con claros en la mitad sur, posibilidad de brumas y nieblas en zonas altas, precipitaciones débiles en el norte y litoral, temperaturas entre 16 y 30 grados en descenso y vientos flojos del norte. Por otro lado, cielos nubosos y brumas en el norte de Navarra, con temperaturas entre 13 y 30 grados y probabilidad de precipitaciones débiles en zonas montañosas.

Poco nuboso, con intervalos en La Rioja Alta y la sierra, no se descartan precipitaciones ni bancos de niebla; temperaturas en ligero descenso (máxima 34 °C, mínima 17 °C) y viento del noroeste y norte flojo a moderado.