Las papas son uno de los ingredientes más utilizados en la cocina, pero lograr que queden firmes, parejas y con la textura ideal no siempre es sencillo. Un pequeño error durante la cocción puede hacer que se rompan, absorban demasiada agua o pierdan consistencia.

Por eso, muchos cocineros profesionales recurren a un truco simple que puede marcar la diferencia: agregar un chorrito de vinagre al agua antes de hervir las papas.

¿Por qué recomiendan agregar vinagre al agua donde se hierven las papas?

El vinagre modifica levemente la acidez del agua de cocción. Ese cambio ayuda a que la pectina presente en las paredes celulares de la papa se mantenga más estable, lo que hace que el exterior del tubérculo conserve mejor su estructura.

Gracias a este efecto:

Las papas tienen menos posibilidades de romperse durante la cocción.

Conservan una textura más firme.

Mantienen mejor su forma al cortarlas o mezclarlas con otros ingredientes.

Son ideales para preparar ensalada rusa, papas al natural, tortillas o cualquier receta en la que se necesiten trozos enteros.

La cantidad recomendada es de una o dos cucharadas de vinagre por cada litro de agua. No es necesario agregar más, ya que una pequeña cantidad alcanza para obtener el efecto deseado.

Por qué recomiendan agregar vinagre al agua al hervir las papas: el truco para que no se rompan y queden perfectas Chatgpt

¿Las papas quedan con gusto a vinagre?

Una de las dudas más frecuentes es si este truco modifica el sabor de las papas. La respuesta es no .

Como el vinagre se encuentra muy diluido en el agua y gran parte se evapora durante la cocción, las papas no adquieren un sabor ácido ni un aroma intenso.

De hecho, muchos cocineros utilizan este método porque mejora la textura sin alterar el gusto natural del alimento. Luego de hervirlas, las papas pueden condimentarse normalmente con aceite, manteca, hierbas, especias o cualquier otro ingrediente.

Otros consejos para hervir papas como un profesional

Además del vinagre, existen otras recomendaciones que ayudan a conseguir una cocción perfecta: