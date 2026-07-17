Se viene el diluvio del año con “lluvias de barro” que traerá fuertes tormentas: a qué zonas afecta y cuándo hay que guardar el auto

El verano en España se prepara para un giro meteorológico drástico e incómodo en las próximas horas. La llegada inminente de un fenómeno conocido como “lluvias de barro” amenaza con ensuciar ciudades enteras y poner en alerta a miles de conductores.

Estas precipitaciones, acompañadas de fuertes tormentas y calima, complicarán la visibilidad y afectarán gravemente a las carrocerías de los vehículos expuestos. Para quien esté pensando en limpiar su automóvil, es recomendable esperar.

Se viene el diluvio del año con “lluvias de barro” que traerá fuertes tormentas: a qué zonas afecta y cuándo hay que guardar el auto Shutterstock

¿Por qué se origina esta lluvia de barro?

El prestigioso meteorólogo José Antonio Maldonado, en un análisis publicado en Meteored (tiempo.com), ha anunciado que la persistencia de una masa de polvo sahariano en suspensión sobre la vertiente mediterránea y el sureste peninsular entrará en contacto con focos tormentosos.

Esta combinación propiciará que las gotas de lluvia arrastren las partículas de polvo, convirtiendo la precipitación en un auténtico “diluvio de barro”. La visibilidad se reducirá drásticamente debido a la calima, y las superficies exteriores quedarán cubiertas por una densa capa marrón.

Las cinco comunidades autónomas más afectadas

Según los datos del pronóstico de Maldonado, las lluvias de barro no afectarán a toda España por igual, sino que se concentrarán especialmente en cinco regiones del este y el sur del país. Se recomienda extremar precauciones y evitar lavar el vehículo este fin de semana si resides en las siguientes zonas:

Andalucía

Región de Murcia

Comunidad Valenciana

Castilla-La Mancha

Aragón.

Se viene el diluvio del año con “lluvias de barro” que traerá fuertes tormentas: a qué zonas afecta y cuándo hay que guardar el auto EFE

¿Cuándo hay que guardar el coche bajo techo?

El momento crítico para proteger tu coche abarca desde la tarde del viernes hasta el domingo. Aunque el fin de semana predominará el tiempo estable en la mayor parte del territorio, por las tardes se desarrollarán nubes de evolución en áreas montañosas del norte y del este.

Los fenómenos desencadenarán tormentas dispersas y goterones cargados de tierra. Guardar el coche en un garaje o cubrirlo durante estos tres días evitará que la suciedad se solidifique sobre la pintura.

¿Qué es una calima y por qué se produce?

De acuerdo con la información de Eltiempo.es, la calima es un fenómeno meteorológico que se caracteriza por la suspensión de partículas sólidas y muy pequeñas en la atmósfera, lo suficientemente numerosas como para dar al aire un aspecto opaco y un tono amarillento o anaranjado.

A diferencia de la bruma o la niebla, que se forman por la condensación de vapor de agua en un ambiente húmedo, la calima está compuesta por partículas secas como polvo, arena, cenizas o arcilla, cuyo tamaño oscila entre menos de una micra y unas pocas decenas de micras.

Su formación responde a dos orígenes diferentes: la calima tipo “A” (natural), que se produce por el transporte de arena, sales de sodio o elementos ambientales mediante vientos fuertes, siendo muy común en España cuando el viento arrastra polvo del desierto del Sáhara; y la calima tipo “B”, originada por incendios forestales o contaminación en grandes ciudades bajo condiciones de gran estabilidad atmosférica.

Cuando un episodio de calima coincide con precipitaciones, se genera la conocida “lluvia de barro”, un proceso en el que el agua arrastra estas partículas sólidas y las deposita sobre superficies como el suelo y los vehículos.

Un nuevo pico de calor extremo a la vista

Una vez que remitan las lluvias de barro, la estabilidad dará paso a otro escenario extremo. El experto meteorólogo Evelio Gómez ha advertido que, debido a una “atmósfera viciada” por un patrón de bloqueo que arrastra aire cálido del norte de África, España sufrirá un nuevo pico de calor a partir del miércoles 22 de julio.

Los termómetros volverán a superar los 40 ºC en el centro, sur y sureste peninsular, por lo que proteger tu coche del sol también será crucial la próxima semana.