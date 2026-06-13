Se acerca el tormentón del año con 48 horas de lluvias intensas, abundantes precipitaciones y cielo cubierto.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que este sábado 13 de junio gran parte del territorio nacional estará bajo condiciones de inestabilidad atmosférica, con lluvias de variada intensidad y abundante nubosidad en varias regiones del país.

Las precipitaciones más importantes se concentrarán en sectores de las regiones Pacífica, Andina, Amazonía y Orinoquía, donde podrían registrarse acumulados significativos durante el fin de semana. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales ante posibles afectaciones por lluvias persistentes.

Las zonas con las lluvias más intensas en Colombia

Para este sábado, el Ideam prevé los mayores acumulados de precipitación en amplios sectores de la región Pacífica, especialmente en:

Chocó.

Valle del Cauca.

Cauca.

Nariño.

Asimismo, se esperan lluvias significativas en el occidente y sur de la Amazonía, principalmente en:

Caquetá.

Putumayo.

Amazonas.

Guaviare.

Las condiciones climáticas que se esperan este sábado 13 de junio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En la región Andina también se pronostican lluvias moderadas a localmente fuertes en:

Antioquia.

Departamentos del Eje Cafetero.

Tolima.

Huila.

Occidente de Cundinamarca.

Occidente de Boyacá.

Por otra parte, se prevén precipitaciones en sectores del piedemonte llanero y en zonas dispersas de:

Meta.

Casanare.

Vichada.

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

En la región Caribe las lluvias serán más dispersas y se concentrarán principalmente en:

Sur de Córdoba.

Bolívar.

Sucre.

Sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Mientras tanto, en La Guajira predominarán los intervalos de tiempo seco durante buena parte de la jornada.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican precipitaciones ocasionales de baja a moderada intensidad, especialmente en algunos momentos del día.

Las lluvias continuarán durante el domingo

El Ideam anticipa que las condiciones lluviosas persistirán el domingo 14 de junio, por lo que varias regiones podrían completar cerca de 48 horas de precipitaciones continuas o intermitentes.

Los mayores acumulados volverán a concentrarse en la región Pacífica, especialmente en Chocó y sectores costeros de Valle del Cauca y Cauca, así como en amplias zonas de la Amazonía y el piedemonte amazónico.

Además, continuarán las lluvias moderadas a fuertes en Antioquia, los Santanderes, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, sectores de Cundinamarca y Boyacá, además de Meta, Guaviare, Casanare y el occidente de Vichada.

En la región Caribe seguirán presentándose precipitaciones dispersas sobre Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar, mientras que en el extremo norte de La Guajira la probabilidad de lluvias será menor.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

Las condiciones climáticas que se esperan para este sábado 13 de junio. Shutterstock

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este sábado, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse: