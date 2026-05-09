Un ciclón extratropical de gran intensidad afectó de lleno a la costa atlántica argentina y mantiene en vilo a varias localidades balnearias entre este viernes 8 y sábado 9 de mayo. El fenómeno, que se intensificó en las últimas horas, provoca vientos muy fuertes, lluvias persistentes y un oleaje excepcional, con olas que alcanzan entre 8 y 10 metros, generando destrozos en la franja costera y complicaciones en zonas urbanas. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activa una alerta naranja, lo que implica riesgo moderado a alto para la población. Las condiciones más severas se concentran en sectores expuestos al mar, donde la combinación de viento, marejada y sudestada está provocando erosión costera, anegamientos y daños en estructuras. Este tipo de sistemas meteorológicos se caracteriza por la rápida profundización de una baja presión, lo que potencia los vientos y agrava las condiciones climáticas en amplias regiones. En este caso, el ciclón se combinará con aire frío y humedad, generando un escenario adverso tanto en tierra como en el mar. El aspecto más crítico del ciclón extratropical es el temporal marítimo, que supera ampliamente los valores habituales para esta época del año. Las olas de gran altura impactan de manera directa sobre balnearios, paseos costeros y defensas, provocando destrozos en paradores, pasarelas y equipamiento turístico. Este clima afecta especialmente a: En estas localidades de la costa atlántica se reportan calles anegadas, voladuras de techos y caída de postes, producto de ráfagas que superan los 100 km/h. El viento sostenido, sumado a la crecida del mar, genera un escenario complejo que obliga a extremar precauciones y limitar la circulación en zonas cercanas a la costa. Las autoridades locales recomiendan evitar actividades al aire libre, no transitar por sectores costeros durante el pico del temporal y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. Este tipo de ciclones se caracteriza por una rápida profundización de la baja presión, lo que potencia los vientos y prolonga los efectos adversos durante varias horas, e incluso días. En este caso, el sistema mantiene su influencia sobre el área costera, con condiciones inestables que podrían extenderse antes de una mejora gradual. La alerta naranja responde no solo a la intensidad del viento y las lluvias, sino también al riesgo asociado al oleaje extremo, uno de los factores más peligrosos del evento. La combinación de sudestada y mar muy agitado eleva la probabilidad de daños materiales y complicaciones en zonas bajas. A diferencia de otros sistemas de tormenta, un ciclón extratropical se alimenta del contraste entre masas de aire frío y cálido, lo que explica su capacidad para generar eventos climáticos extremos en poco tiempo. Su paso suele estar asociado a temporales prolongados, con efectos que pueden sentirse incluso después de que el centro del sistema se aleja. En este caso, el fenómeno mantendrá su influencia durante todo el fin de semana, con condiciones inestables que recién comenzarían a mejorar de forma gradual hacia el inicio de la próxima semana. En tanto, este fin de semana el clima en CABA, según el Servicio Meteorológico Nacional, será de la siguiente manera: Como se mencionó antes, Necochea quedará bajo un período prolongado de inestabilidad climática, algo poco habitual por su duración. No se trata de una tormenta aislada, sino de un sistema que traerá lluvias continuas, con mejoras temporarias, pero sin una estabilización clara en el corto plazo. El clima en Necochea este fin de semana será de la siguiente manera: