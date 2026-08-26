Se viene el diluvio del año este miércoles 26 de agosto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por un intenso temporal que afectará este miércoles 26 de agosto a distintos sectores de La Rioja y Mendoza, principalmente en las zonas cordilleranas.

El fenómeno estará acompañado por nevadas intensas y persistentes, lluvias abundantes y fuertes vientos, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h en algunas áreas y alcanzar velocidades todavía mayores en Mendoza.

Cómo estará el clima en La Rioja, este miércoles 26 de agosto

El SMN mantiene una alerta amarilla por viento Zonda para sectores de Chilecito, Famatina, Independencia, San Blas de los Sauces, Varela, General Lamadrid y Vinchina.

En estas localidades se esperan vientos con velocidades de entre 30 y 45 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 km/h. A su vez, las áreas cordilleranas estarán afectadas por condiciones inestables y fuertes tormentas.

En cuanto a las temperaturas, se espera una jornada con ascenso térmico, con una mínima de 10°C y una máxima que podría alcanzar los 29°C durante este miércoles 26 de agosto.

Cómo estará el clima en La Rioja, este miércoles 26 de agosto. ChatGPT

Temporal en Mendoza: cómo estará el clima el 26 de agosto

En Malargüe y San Rafael, el panorama será especialmente complejo en las zonas de cordillera. Allí se prevén nevadas fuertes y persistentes, con acumulaciones estimadas de entre 150 y 160 centímetros durante el período.

El temporal también estará acompañado por vientos muy intensos, que podrían generar una marcada reducción de la visibilidad. Las ráfagas podrían superar los 110 km/h, por lo que se recomienda extremar las precauciones en las zonas alcanzadas por el alerta.

Las temperaturas serán muy bajas en la cordillera mendocina, con registros que podrían ubicarse en torno a los -8°C de mínima y -2°C de máxima.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, este miércoles 26 de agosto se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán los 10°C de mínima y 18°C de máxima.

Para el jueves 27 de agosto, en cambio, se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas, con probabilidad de lluvias y temperaturas de entre 14°C y 18°C.