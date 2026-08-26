Se aproxima un fuerte cambio del tiempo este miércoles 26 de agosto: lluvias de 30 litros y granizo golpearán Galicia antes de que disminuyan las tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado este miércoles el nivel de alerta por lluvias en Galicia, donde la entrada de un frente borrascoso dejará precipitaciones intensas, tormentas y posibilidad de granizo.

La situación más adversa se concentra en el oeste de A Coruña, donde se ha activado el aviso naranja por lluvias ante la posibilidad de registrar acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. El aviso permanecerá activo, al menos, hasta las 18.00 horas.

El episodio no quedará limitado a esta provincia. Las lluvias en Galicia afectarán también a Lugo, Pontevedra y Ourense, mientras otras comunidades permanecerán bajo avisos por precipitaciones, tormentas, viento, calor o alteraciones del nivel del mar.

Alerta naranja en A Coruña: AEMET prevé hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora

VIGO, 24/08/2026.- Un rayo cae en Vigo esta noche tormentosa tras un verano de secano. LLa Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes una jornada inestable en buena parte de la Península y Baleares, con precipitaciones en el oeste peninsular, que serán localmente fuertes y persistentes, así como tormentas fuertes en el nordeste. Las temperaturas máximas registrarán un descenso. EFE/ Sxenick Fuente: EFE sxenick

El oeste de A Coruña es la zona con el aviso meteorológico más importante de este miércoles. AEMET elevó de amarillo a naranja la alerta debido a la intensidad que pueden alcanzar las precipitaciones durante las horas más adversas del episodio.

La previsión contempla hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. A las lluvias intensas se suma el riesgo de tormentas con granizo, fenómeno por el que esta misma zona de A Coruña permanece también bajo aviso amarillo.

Galicia será así la comunidad más afectada por el frente borrascoso que ha entrado por el noroeste de la Península. Fuera de la zona naranja, pueden acumularse alrededor de 15 litros por metro cuadrado en una hora en diferentes puntos de la comunidad.

Las precipitaciones alcanzarán buena parte de Lugo, Pontevedra y Ourense. En esta última provincia serán más probables en las montañas occidentales y en Baja Limia. Las tormentas podrán estar acompañadas de granizo en zonas de las cuatro provincias gallegas.

Nueve comunidades están bajo aviso por lluvias, calor, viento y rissagas

El episodio meteorológico afecta este miércoles a buena parte del país. En total, nueve comunidades autónomas están bajo avisos de AEMET por diferentes fenómenos adversos, aunque Galicia concentra la única alerta naranja de la jornada.

Por precipitaciones están bajo aviso Galicia, Navarra y Aragón. En el Pirineo navarro y oscense también se esperan tormentas con granizo, mientras que las rachas de viento pueden alcanzar valores fuertes o muy fuertes.

Los avisos por viento afectan a Cataluña, Castilla y León, La Rioja y País Vasco, con rachas que pueden situarse entre los 70 y los 80 kilómetros por hora. En el valle de Arán, en Lleida, pueden alcanzarse los 80 km/h.

Al mismo tiempo, Andalucía, Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja permanecen bajo aviso amarillo por altas temperaturas, con máximas previstas de entre 36 y 38 grados. Baleares tiene aviso por rissagas, con alteraciones del nivel del mar de hasta 0,9 metros.

El viernes llega el anticiclón y disminuyen las lluvias en Galicia

El cambio más significativo llegará el viernes. La entrada de un anticiclón de las Azores reducirá las precipitaciones en Galicia y favorecerá una progresiva estabilización del tiempo en buena parte de España.

Las lluvias que todavía aparezcan en el noroeste serán en general débiles y podrán extenderse hacia el Cantábrico, el oeste de la meseta norte y el sistema Central. La tendencia será a que las condiciones mejoren a medida que avance el día.

El riesgo de tormentas, sin embargo, no desaparecerá completamente del país. En los litorales mediterráneos, el sureste y Baleares podrían producirse chubascos, con posibilidad de tormentas localmente fuertes en el sureste.

Las temperaturas máximas bajarán en la mitad oriental y subirán en la occidental. A pesar del cambio, todavía podrán superarse los 35 grados en Mallorca y zonas bajas del sureste peninsular.

Bertha continúa su desplazamiento por el golfo de México mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución. Shutterstock

AEMET advierte de un riesgo muy alto o extremo de incendios

El frente borrascoso coincide con una situación muy diferente en otras zonas de España. Mientras Galicia registra lluvias intensas y temperaturas relativamente bajas para la época, las altas temperaturas persisten en sectores del centro y este peninsular.

El portavoz de AEMET, José Luis Camacho, ha advertido de que existe un peligro de incendios “muy alto o extremo” en buena parte de la franja central-oriental peninsular debido a la combinación de temperaturas elevadas y viento.

Las máximas pueden acercarse este miércoles a los 38 grados en el centro del valle del Ebro y en puntos de Granada y Almería. Además, una masa de aire subtropical favorecerá temperaturas elevadas en el este.

A este escenario se suma la entrada de polvo sahariano por el sureste peninsular, especialmente sobre Baleares. El contraste meteorológico será así marcado entre las lluvias y tormentas del norte y las altas temperaturas que persisten en otras zonas.