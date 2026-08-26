Se aproxima un fuerte cambio del tiempo este miércoles 26 de agosto: lluvias de 30 litros y granizo golpearán Galicia antes de que disminuyan las tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado este miércoles el nivel de alerta por lluvias en Galicia, donde la entrada de un frente borrascoso dejará precipitaciones intensas, tormentas y posibilidad de granizo.

La situación más adversa se concentra en el oeste de A Coruña, donde se ha activado el aviso naranja por lluvias ante la posibilidad de registrar acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. El aviso permanecerá activo, al menos, hasta las 18.00 horas.

El episodio no quedará limitado a esta provincia. Las lluvias en Galicia afectarán también a Lugo, Pontevedra y Ourense, mientras otras comunidades permanecerán bajo avisos por precipitaciones, tormentas, viento, calor o alteraciones del nivel del mar.

VIGO, 24/08/2026.- Un rayo cae en Vigo esta noche tormentosa tras un verano de secano. LLa Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes una jornada inestable en buena parte de la Península y Baleares, con precipitaciones en el oeste peninsular, que serán localmente fuertes y persistentes, así como tormentas fuertes en el nordeste. Las temperaturas máximas registrarán un descenso. EFE/ Sxenick Fuente: EFE sxenick

Nueve comunidades están bajo aviso por lluvias, calor, viento y rissagas

El episodio meteorológico afecta este miércoles a buena parte del país. En total, nueve comunidades autónomas están bajo avisos de AEMET por diferentes fenómenos adversos, aunque Galicia concentra la única alerta naranja de la jornada.

Por precipitaciones están bajo aviso Galicia, Navarra y Aragón. En el Pirineo navarro y oscense también se esperan tormentas con granizo, mientras que las rachas de viento pueden alcanzar valores fuertes o muy fuertes.

Los avisos por viento afectan a Cataluña, Castilla y León, La Rioja y País Vasco, con rachas que pueden situarse entre los 70 y los 80 kilómetros por hora. En el valle de Arán, en Lleida, pueden alcanzarse los 80 km/h.

Al mismo tiempo, Andalucía, Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja permanecen bajo aviso amarillo por altas temperaturas, con máximas previstas de entre 36 y 38 grados. Baleares tiene aviso por rissagas, con alteraciones del nivel del mar de hasta 0,9 metros.

Las tormentas seguirán el jueves y el tiempo comenzará a cambiar el viernes

Las lluvias en Galicia no desaparecerán completamente al terminar el miércoles. Según la previsión meteorológica, el jueves todavía pueden registrarse precipitaciones abundantes en la comunidad y chubascos y tormentas en los Pirineos durante la segunda mitad de la jornada.

Las precipitaciones también pueden extenderse hacia el suroeste peninsular, los litorales del noreste y Baleares. Aunque serán menos probables en el sureste y el Pirineo, en algunos puntos podrían ser fuertes y estar acompañadas de tormentas.

El jueves llegará además un descenso notable de las temperaturas en el interior peninsular. Las máximas, sin embargo, subirán ligeramente en zonas del litoral y prelitoral mediterráneo y todavía podrán superar los 35 grados en el valle del Ebro, Mallorca, el Levante y zonas bajas del sureste.

El viento también seguirá siendo protagonista. Podrá soplar ocasionalmente muy fuerte en áreas montañosas de la meseta norte y Cantabria, mientras que en el Cantábrico y norte de Galicia habrá viento de poniente moderado, sin descartar intervalos fuertes.

Bertha continúa su desplazamiento por el golfo de México mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución. Shutterstock

AEMET advierte de un riesgo muy alto o extremo de incendios

El frente borrascoso coincide con una situación muy diferente en otras zonas de España. Mientras Galicia registra lluvias intensas y temperaturas relativamente bajas para la época, las altas temperaturas persisten en sectores del centro y este peninsular.

El portavoz de AEMET, José Luis Camacho, ha advertido de que existe un peligro de incendios “muy alto o extremo” en buena parte de la franja central-oriental peninsular debido a la combinación de temperaturas elevadas y viento.

Las máximas pueden acercarse este miércoles a los 38 grados en el centro del valle del Ebro y en puntos de Granada y Almería. Además, una masa de aire subtropical favorecerá temperaturas elevadas en el este.

A este escenario se suma la entrada de polvo sahariano por el sureste peninsular, especialmente sobre Baleares. El contraste meteorológico será así marcado entre las lluvias y tormentas del norte y las altas temperaturas que persisten en otras zonas.