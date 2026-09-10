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Se viene el diluvio del año el viernes 11 de septiembre: fuertes tormentas, lluvias intensas y posible caída de granizo en gran parte de la Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para el norte y centro del país vigente durante la jornada de este viernes 11 de septiembre .

El aviso se suma a un cuadro de inestabilidad que también afecta a otros sectores de la Argentina.

Se viene un diluvio histórico el viernes 11 de septiembre

Según el último informe del SMN, se presentará un alerta amarilla por tormentas el próximo viernes:

Córdoba.

San Luis.

La Rioja.

Catamarca.

Santiago del Estero.

Qué localidades se verán afectadas por las tormentas

Córdoba

Ischilín - Río Seco - Sobremonte - Tulumba - Río Primero - Río Segundo - Tercero Arriba - Zona baja de Cruz del Eje - Zona baja de Minas - Río Primero - Río Segundo - Tercero Arriba - Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto.

San Luis

Brand Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera -Zona serrana de Ayacucho - Zona serrana de Belgrano - Zona serrana de Coronel Pringles - Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón - Zona serrana de Libertador General San Martín - Zona baja de Chacabuco - Zona baja de Junín - Zona baja de Libertador General San Martín.

La Rioja

Chamical - General Belgrano - General Ocampo -General Juan Facundo Quiroga - General San Martín - Rosario Vera Peñaloza

Santiago del Estero

Atamisqui - Banda - Capital - Choya - Loreto - Ojo de Agua - Robles - San Martín - Silípica

Catamarca:

Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán.

Se viene un diluvio histórico el viernes 11: fuertes tormentas y posible caída de granizo en Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Catamarca EFE

¿Qué significa la alerta amarilla por tormentas, según SMN?

Los fenómenos que suelen esperarse son:

Lluvias intensas en cortos períodos de tiempo.

Ráfagas fuertes de viento, que pueden superar los 60 km/h en algunas situaciones.

Caída ocasional de granizo .

Fuerte o frecuente actividad eléctrica (rayos).

Acumulados de lluvia significativos, generalmente entre 20 y 50 mm, aunque localmente pueden superarse esos valores.

Cómo Recomendaciones oficiales del SMN ante una alerta amarilla por tormentas

No saques la basura y retirá objetos que impidan que el agua escurra por desagües y bocas de tormenta.

Evitá actividades al aire libre mientras dure el fenómeno.

No te refugies debajo de árboles o postes de electricidad , ya que pueden caerse por el viento o atraer descargas eléctricas.

Alejate de playas, ríos, lagunas y otros cuerpos de agua para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Asegurá objetos en balcones, terrazas o patios que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Si estás conduciendo, reducí la velocidad, mantené distancia de otros vehículos y encendé las luces bajas .

Mantenete informado mediante los canales oficiales del SMN y de las autoridades locales.

Si entra agua a tu vivienda, cortá el suministro eléctrico y desconectá los aparatos eléctricos.

Cómo estará el tiempoen Buenos Aires

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera: