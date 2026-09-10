Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Durante décadas, las persianas blancas ocuparon un lugar destacado a la hora de decorar las ventanas del hogar.

Su diseño sobrio y versátil permitió incorporarlas fácilmente a diferentes estilos y ambientes, convirtiéndolas en un clásico del interiorismo.

Sin embargo, las nuevas tendencias de decoración para 2026 buscan crear espacios más cálidos, naturales y con mayor personalidad.

La nueva tendencia que reemplaza a las persianas blancas

Una de las alternativas que más fuerza tomó durante 2026 son los estores romanos , también conocidos como Roman shades.

Se trata de coberturas fabricadas generalmente en tela que se pliegan hacia arriba y permiten regular la cantidad de luz que ingresa al ambiente.

A diferencia de las persianas tradicionales, estos sistemas aportan una apariencia más sofisticada y decorativa, ya que el tejido se convierte en parte del diseño de la habitación.

A su vez, pueden fabricarse en una gran variedad de materiales, colores y estampados. Los diseños en lino, algodón y fibras naturales permiten generar ambientes más cálidos sin perder el aspecto ordenado que caracteriza a los interiores modernos.

Por qué las persianas blancas están perdiendo protagonismo

La decoración actual busca alejarse de los ambientes excesivamente fríos y uniformes. Por eso, los materiales con textura, tonos cálidos y elementos naturales están ganando espacio en los hogares.

Las persianas blancas todavía pueden resultar prácticas, pero su estética puede generar una apariencia más rígida cuando se utilizan de manera tradicional. En cambio, los nuevos tratamientos para ventanas buscan que este elemento cumpla una doble función: controlar la luz y mejorar la decoración.

Estores romanos: elegancia sin perder funcionalidad

Uno de los principales atractivos de los estores romanos es que permiten conseguir una estética cuidada sin ocupar demasiado espacio visual.

Cuando están cerrados, forman una superficie limpia sobre la ventana. Al subirlos, se pliegan de manera ordenada y permiten aprovechar mejor el espacio alrededor.

Esto los convierte en una opción especialmente interesante para habitaciones pequeñas, cocinas, baños y dormitorios, donde las cortinas voluminosas pueden resultar poco prácticas.

Determinados modelos pueden instalarse por fuera del marco de la ventana. Esta alternativa no solo mejora el bloqueo de la luz, sino que también puede hacer que la ventana parezca más grande y arquitectónica.

El material que transforma por completo una ventana

Más allá del sistema elegido, los materiales tienen un papel fundamental en la nueva estética.

Las fibras naturales y los tejidos con textura se encuentran entre las opciones que más aparecen en las tendencias actuales.

Bambú, fibras vegetales, lino y otras texturas orgánicas aportan calidez y ayudan a romper con el aspecto excesivamente uniforme de las persianas tradicionales.

El resultado es una ventana que deja de ser un elemento puramente funcional y pasa a formar parte de la decoración general.

Las principales ventajas de esta nueva tendencia