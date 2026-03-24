Un sistema meteorológico de gran alcance puede generar más de 48 horas de lluvias intensas, tormentas y descargas eléctricas en diversas zonas de Estados Unidos, según lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Este fenómeno estará impulsado por un frente frío que avanzará desde el oeste hasta el centro y el este del país, generando condiciones de tiempo severo en varios estados, aunque sin alertas por el momento. Según lo especifica el NWS, para los próximos días diferentes zonas de Estados Unidos verán Las áreas más afectadas por este clima serán el Valle del Misisipi medio y el Valle de Ohio. Se pronostica que, en estas regiones, las tormentas puedan intensificarse hacia el jueves en adelante. Según lo indican los expertos, el origen de este fenómeno radica en un sistema de baja presión proveniente del Pacífico que ingresará por el noroeste de Estados Unidos y generará un frente frío que avanza hacia el sur, activará la inestabilidad atmosférica y provocará precipitaciones en las zonas por las que se desplace. Las lluvias y tormentas llegarán tras el paso de una ola de calor récord que trae temperaturas entre 14°C y 19° C por encima del promedio, con múltiples récords diarios. Se espera que, tras el paso de este sistema frío, las temperaturas caigan entre 5°C y 8°C por debajo de los valores normales. El Servicio Meteorológico Nacional continuará evaluando la evolución del evento y la posible intensidad de las tormentas, aunque no hay alertas relacionadas con la llegada de este fenómeno.